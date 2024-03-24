В Новосибирске приспущены государственные флаги в знак траура по погибшим в Москве

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:31
В воскресенье, 24 марта, в день общенационального траура по погибшим в результате теракта перед концертом группы Пикник, в Новосибирске и области приспущены государственные флаги, теле- и радиокомпании убрали из эфира развлекательные передачи, отменены концерты, спектакли и спортивные состязания.
До этого траур в Новосибирской объявляли 10 февраля 2023 года, после взрыва газа в жилом доме на улице Линейная. В тот день погибло 15 человек, еще 11 получили различные травмы.
По официальным данным, в Крокус Сити Холле погибли 133 человека, но эта цифра может возрасти. Как сообщили в МЧС, спасательная операция завершена, но поисковые действия продолжаются.