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24 марта в России отменены все развлекательные мероприятия

В Новосибирске приспущены государственные флаги в знак траура по погибшим в Москве

24 марта 2024, 02:29
Фото: 1MI
24 марта в России отменены все развлекательные мероприятия

В день траура 24 марта в Новосибирске приспустили флаги

24 марта в России объявлено днем общенационального траура. 133 человека погибли в результате теракта в Крокус Сити Холле. Поисковая операция продолжается

В воскресенье, 24 марта, в день общенационального траура по погибшим в результате теракта перед концертом группы Пикник, в Новосибирске и области приспущены государственные флаги, теле- и радиокомпании убрали из эфира развлекательные передачи, отменены концерты, спектакли и спортивные состязания.

До этого траур в Новосибирской объявляли 10 февраля 2023 года, после взрыва газа в жилом доме на улице Линейная. В тот день погибло 15 человек, еще 11 получили различные травмы.

По официальным данным, в Крокус Сити Холле погибли 133 человека, но эта цифра может возрасти. Как сообщили в МЧС, спасательная операция завершена, но поисковые действия продолжаются.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Траур#Теракт#Флаги#Скорбь#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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