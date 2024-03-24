В Новосибирске прокуратура изучит отравление в детском саду

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Прокуратура Ленинского района Новосибирска вместе с экспертами регионального Роспотребнадзора начали проверку из-за жалоб родителей на отравление детей в детском саду № 95.
«В ходе проверки будет дана оценка порядку организации и качеству питания детей в дошкольном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.
По словам родителей, сальмонеллез нашли у нескольких воспитанников детсада, однако воспитатели и заведующая пытались скрыть информацию об отравлении. В итоге руководство дошкольного учреждения выпустило приказ о закрытии групп на карантин по кишечной инфекции.