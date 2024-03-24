В Новосибирске прокуратура изучит отравление в детском саду

По словам родителей, сальмонеллез нашли у нескольких воспитанников детсада, однако воспитатели и заведующая пытались скрыть информацию об отравлении. В итоге руководство дошкольного учреждения выпустило приказ о закрытии групп на карантин по кишечной инфекции.