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У нескольких детсадовцев диагностировали сальмонеллез

В Новосибирске прокуратура изучит отравление в детском саду

24 марта 2024, 07:00
Фото: 1MI
У нескольких детсадовцев диагностировали сальмонеллез

Воспитанники отравились в детсаду Новосибирска

Родители жалуются, что руководство детского сада пытается скрыть инцидент и ради этого группы закрыли на карантин

Прокуратура Ленинского района Новосибирска вместе с экспертами регионального Роспотребнадзора начали проверку из-за жалоб родителей на отравление детей в детском саду № 95.

«В ходе проверки будет дана оценка порядку организации и качеству питания детей в дошкольном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

По словам родителей, сальмонеллез нашли у нескольких воспитанников детсада, однако воспитатели и заведующая пытались скрыть информацию об отравлении. В итоге руководство дошкольного учреждения выпустило приказ о закрытии групп на карантин по кишечной инфекции.

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#Новосибирск#Дети#Прокуратура#Детсад#Отравление
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