В Новосибирской области назвали крупнейших налогоплательщиков

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области раскрыло десятку компаний, который заплатили наибольшие суммы налогов в областной бюджет по итогам 2023 года. Суммарно компании из первой десятки заплатили 40,4 млрд руб. или 15,2% от всех налоговых поступлений. Этот список выглядит так: