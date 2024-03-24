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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В списке в основном крупные федеральные компании

В Новосибирской области назвали крупнейших налогоплательщиков

24 марта 2024, 07:53
Фото: 1MI
В списке в основном крупные федеральные компании

ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков в Новосибирской области назвали в ФНС

Налоговые отчисления десяти компаний составили более 15 процентов от поступлений в региональный бюджет

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области раскрыло десятку компаний, который заплатили наибольшие суммы налогов в областной бюджет по итогам 2023 года. Суммарно компании из первой десятки заплатили 40,4 млрд руб. или 15,2% от всех налоговых поступлений. Этот список выглядит так:

ПАО «Сбербанк России»

ООО «Пивоваренная компания „Балтика“

АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС»

ООО «Разрез Восточный»

АО «Разрез „Колыванский“

ОАО «РЖД»

АО «Авиакомпания „Сибирь“

ООО РНКО «Платежный центр»

АО МК «Русинтерфинанс»

Отделение фонда Пенсионного и Социального Страхования РФ по Новосибирской области

Что касается ТОП-10 компаний по размеру налоговых отчислений в бюджет Новосибирска, то они перечислили в городскую казну 2,8 млрд руб. или 9,4% от суммы всех налоговых платежей, сообщает РБК-Новосибирск.

Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области

ОАО «РЖД»

ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны РФ»

ПАО «Сбербанк России»

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

ООО МФК «Займер»

ООО «РИЧ ФЭМИЛИ»

ООО «Компания Брокеркредитсервис»,

АО УК «Брокеркредитсервис»,

АО «Новосибирский Механический Завод „Искра“

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году самозанятые предоставили государственным компаниям товары и услуги на рекордные 7,2 миллиарда рублей.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Налоги#2023#Курупнейшие налогоплательщики
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