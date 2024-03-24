В Новосибирской области женщина скончалась под колесами грузовика

Около 3 часов ночи 24 марта 39-летняя женщина-пешеход попала под колеса грузовика Dongfeng с полуприцепом и скончалась на месте. ДТП произошло на 1036 километре трассы Р-254 «Иртыш», в Чановском районе Новосибирской области. Неизвестно, почему женщина оказалась ночью на проезжей части. Световозвращающих элементов на ее одежде не было, подчеркнули в региональном управлении ГИБДД.