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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

Трагедия произошла в 2:50 24 марта

В Новосибирской области женщина скончалась под колесами грузовика

24 марта 2024, 05:56
Фото: пресс-служба УГИБДД по НСО
Трагедия произошла в 2:50 24 марта

Пешеход погиб в ДТП с грузовиком в Чановском районе Новосибирской области

Пешеход погиб в Чановском районе. Трагедия произошла ночью на проезжей части

Около 3 часов ночи 24 марта 39-летняя женщина-пешеход попала под колеса грузовика Dongfeng с полуприцепом и скончалась на месте. ДТП произошло на 1036 километре трассы Р-254 «Иртыш», в Чановском районе Новосибирской области. Неизвестно, почему женщина оказалась ночью на проезжей части. Световозвращающих элементов на ее одежде не было, подчеркнули в региональном управлении ГИБДД.

О резонансных инцидентах на дорогах региона за минувшую неделю смотрите в нашем специальном видео.

Гибель на встречке, дерзкая автохамка, весенний ад на проезжей части — весь ужас новосибирских дорог в нашем традиционном видеообзоре
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