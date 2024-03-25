15-летний подросток за рулем «Хендай» врезался в бетонный блок и перевернулся

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
25 марта в 3:50 в Ленинском районе Новосибирска 15-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением, врезался в бетонный блок и перевернулся. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.
Авария произошла возле дома № 6 на улице Станционная при движении в сторону Димитровского моста.
Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения получил травмы, его увезли в больницу.
Госавтоинспекция возбудила дело об административном правонарушении. По ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ родителям нарушителя грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Помимо этого, по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ владельцу машины грозит штраф 30 тысяч рублей за передачу руля несовершеннолетнему.
Подростка в качестве наказания могут поставить на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних и в подразделение по делам несовершеннолетних в ГУ МВД.