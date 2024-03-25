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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Авария произошла возле дома № 6 на улице Станционная при движении в сторону Димитровского моста

15-летний подросток за рулем «Хендай» врезался в бетонный блок и перевернулся

25 марта 2024, 12:26
Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Авария произошла возле дома № 6 на улице Станционная при движении в сторону Димитровского моста

В Новосибирске 15-летний подросток врезался в бетонный блок и перевернулся

Владельцу машины грозит штраф 30 тысяч рублей. Самому юному водителю светит постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, его родителей могут оштрафовать до 500 рублей.

25 марта в 3:50 в Ленинском районе Новосибирска 15-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением, врезался в бетонный блок и перевернулся. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.

Авария произошла возле дома № 6 на улице Станционная при движении в сторону Димитровского моста.

Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения получил травмы, его увезли в больницу.

Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения получил травмы, его увезли в больницуНесовершеннолетний водитель 2009 года рождения получил травмы, его увезли в больницу
Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения получил травмы, его увезли в больницу
Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Госавтоинспекция возбудила дело об административном правонарушении. По ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ родителям нарушителя грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Помимо этого, по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ владельцу машины грозит штраф 30 тысяч рублей за передачу руля несовершеннолетнему.

Подростка в качестве наказания могут поставить на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних и в подразделение по делам несовершеннолетних в ГУ МВД.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Штраф#Подросток#Перевернулся#Комиссия по делам несовершеннолетних#Административный штраф#Алёна Рогонова
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