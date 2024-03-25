15-летний подросток за рулем «Хендай» врезался в бетонный блок и перевернулся

25 марта в 3:50 в Ленинском районе Новосибирска 15-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением, врезался в бетонный блок и перевернулся. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.