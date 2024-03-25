72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину

Вечером 25 марта в Ленинском районе Новосибирска во дворе дома №11 на улице Ватутина 72-летний мужчина за рулем «Тойота Хайлендер» перепутал педали. На полной скорости автомобиль задним ходом въехал в подъезд, откуда в это время выходили мужчина и женщина.