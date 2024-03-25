72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Вечером 25 марта в Ленинском районе Новосибирска во дворе дома №11 на улице Ватутина 72-летний мужчина за рулем «Тойота Хайлендер» перепутал педали. На полной скорости автомобиль задним ходом въехал в подъезд, откуда в это время выходили мужчина и женщина.
Мужчине удалось отскочить в последний момент, но 68-летняя женщина стояла к автомобилю спиной, и не заметила приближающуюся опасность. Автомобиль сильно повредил женщину, впечатав ее в открытую дверь подъезда. Момент ДТП запечатлела камера на домофоне, ужасающие кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что водитель был трезв.
«В 18:15 водитель мужчина 1952 года рождения двигался на автомобиле „Тойота Хайлендер“ задним ходом по дворовой территории. Перепутав педали тормоза, совершил наезд на пешехода-женщину, которая вышла из подъезда. Состояние опьянения у водителя не установлено», — рассказали в полиции.
Пострадала женщина 1956 года рождения, ее доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего (ст. 12. 24 КоАП РФ).