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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 17:11

В Новосибирске водитель на полной скорости впечатал женщину в дверь подъезда

72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину

25 марта 2024, 16:01
Фото: 2ГИС, телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске водитель на полной скорости впечатал женщину в дверь подъезда

Водитель перепутал педали и на полной скорости задним ходом въехал в подъезд, откуда в это время выходили мужчина и женщина.

Вечером 25 марта в Ленинском районе Новосибирска во дворе дома №11 на улице Ватутина 72-летний мужчина за рулем «Тойота Хайлендер» перепутал педали. На полной скорости автомобиль задним ходом въехал в подъезд, откуда в это время выходили мужчина и женщина.

Мужчине удалось отскочить в последний момент, но 68-летняя женщина стояла к автомобилю спиной, и не заметила приближающуюся опасность. Автомобиль сильно повредил женщину, впечатав ее в открытую дверь подъезда. Момент ДТП запечатлела камера на домофоне, ужасающие кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что водитель был трезв.

«В 18:15 водитель мужчина 1952 года рождения двигался на автомобиле „Тойота Хайлендер“ задним ходом по дворовой территории. Перепутав педали тормоза, совершил наезд на пешехода-женщину, которая вышла из подъезда. Состояние опьянения у водителя не установлено», — рассказали в полиции.

Пострадала женщина 1956 года рождения, ее доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего (ст. 12. 24 КоАП РФ).

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Пострадавший#Подъезд#Алёна Рогонова#Госавтоинспекция
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