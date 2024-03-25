9-летнего мальчика ударило током во время прогулки

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Куйбышеве Новосибирской области 9-летний мальчик получил удар электрическим током во время прогулки. Об этом корреспонденту Atas.info сообщили в отделе ГО и ЧС районной администрации. Обстоятельства происшествия устанавливают.
Как уточняет издание «Трудовая жизнь», инцидент произошел вечером 24 марта. Ребенка доставили в Куйбышевскую ЦРБ, у него диагностировали удар током и ушиб бедра.
Ранее в Новосибирске собака-поводырь погибла от удара током на троллейбусной остановке. Уголовное дело возбудили спустя полгода, в январе-2024.
Трагедия произошла 21 июля 2023 года возле ТЦ «Искра». Сибирячка вместе с псом-поводырем заходила в троллейбус, когда животное взвизгнуло, положив лапы на ступеньку. Спасти собаку не удалось.