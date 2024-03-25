Актёрская профессия и характер: интроверты в Голливуде

Киану Ривз всегда был известен своей интровертностью. В интернете появились легенды о его склонности к уединению, и он стал главным объектом мемов на эту тему. Киану Ривз никогда не притворялся кем-то другим, он всегда был самим собой. Издание «Тайм» даже назвало его «самым большим интровертом Голливуда». Действительно, нельзя по-другому описать актёра, который отмечал свой 50-летний юбилей в узком кругу родных и близких.