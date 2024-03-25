Актёрская профессия и характер: интроверты в Голливуде

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Некоторые из них, нарушая стереотипы о звездах, предпочитают тишину, уединение и спокойную семейную жизнь вместо славы и фотографических вспышек, пишет Pravda.Ru.
Киану Ривз всегда был известен своей интровертностью. В интернете появились легенды о его склонности к уединению, и он стал главным объектом мемов на эту тему. Киану Ривз никогда не притворялся кем-то другим, он всегда был самим собой. Издание «Тайм» даже назвало его «самым большим интровертом Голливуда». Действительно, нельзя по-другому описать актёра, который отмечал свой 50-летний юбилей в узком кругу родных и близких.
Многие персонажи, которых Джонни Депп сыграл в фильмах, имеют много общего с ним по характеру. Как и сам актёр, они предпочитают уединение и избегают общественного внимания. Это персонажи, такие как Эдвард Руки-Ножницы, Вилли Вонка, вампир Барнабас Коллинз и парикмахер Суини Тодд. Джонни Депп признался, что он очень застенчивый человек, но его профессия требует от него преодолевать это качество и находиться в центре внимания публики.
Одри Хепбёрн столкнулась со своей самой сложной ролью в фильме «Завтрак у Тиффани». В этом фильме она изображала полностью противоположный ей тип личности. Одри Хепбёрн называла себя интровертом и признавала, что ей было трудно передавать образ экстравертной девушки. Несмотря на свою замкнутость, она всегда активно занималась благотворительностью на международном уровне.