Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Ипподромской в Новосибирске

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24 марта 2024 года в 18:40 водитель, родившийся в 1995 году, управлял автомобилем Mitsubishi Pajero Sport.
Он двигался по улице Ипподромская и находился напротив дома № 4/1 на улице Серебренниковская, когда произошло столкновение с автомобилем HAVAL. Последним автомобилем управлял водитель 1991 года рождения. При этом HAVAL столкнулся с другим автомобилем HAVAL, который стоял в попутном направлении для разворота.
В результате ДТП пострадали водитель HAVAL женщина, родившаяся в 1991 году, а также ее пассажиры: мужчина (1995 г. р.), женщина (1977 г. р.) и мальчик (2015 г. р.). Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Напомним, что пару дней назад массовое ДТП с тремя авто снова произошло на Ипподромской в Новосибирске. Там столкнулись Hyundai Solaris, Lexus LX и Mazda 3.