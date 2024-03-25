atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

В ДТП пострадали пассажиры

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Ипподромской в Новосибирске

25 марта 2024, 02:19
Фото: ГИБДД по НСО
В ДТП пострадали пассажиры
На улице Ипподромской столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в ГИБДД.

24 марта 2024 года в 18:40 водитель, родившийся в 1995 году, управлял автомобилем Mitsubishi Pajero Sport.

Он двигался по улице Ипподромская и находился напротив дома № 4/1 на улице Серебренниковская, когда произошло столкновение с автомобилем HAVAL. Последним автомобилем управлял водитель 1991 года рождения. При этом HAVAL столкнулся с другим автомобилем HAVAL, который стоял в попутном направлении для разворота.

В результате ДТП пострадали водитель HAVAL женщина, родившаяся в 1991 году, а также ее пассажиры: мужчина (1995 г. р.), женщина (1977 г. р.) и мальчик (2015 г. р.). Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, что пару дней назад массовое ДТП с тремя авто снова произошло на Ипподромской в Новосибирске. Там столкнулись Hyundai Solaris, Lexus LX и Mazda 3.

«Смялся, как консервная банка»: массовое ДТП произошло в центре Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья новосибирцев с двумя детьми разбилась в смертельном ДТП в КузбассеГодовалая девочка пострадал в страшном ДТП. Ее увезли в больницу«Получил ключи от дяди»: молодого новосибирца осудят за гибель студента в ДТП
#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Пострадавшие#Эмилия Губарева
Подпишитесь
У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске
Вчера, 20:40
Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извинения
Вчера, 05:21
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
НОВАТ представил «Чиполлино» вопреки трагедии в Crocus City Hall
23 марта, 10:07
Подростки засунули головой в унитаз ребенка в школе под Новосибирском
23 марта, 08:43
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"