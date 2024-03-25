Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Ипподромской в Новосибирске

Он двигался по улице Ипподромская и находился напротив дома № 4/1 на улице Серебренниковская, когда произошло столкновение с автомобилем HAVAL. Последним автомобилем управлял водитель 1991 года рождения. При этом HAVAL столкнулся с другим автомобилем HAVAL, который стоял в попутном направлении для разворота.