atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Как же все-таки правильно сортировать мусор?

Что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора отходов

25 марта 2024, 10:22
Фото: 1MI
Как же все-таки правильно сортировать мусор?
Что нельзя выбрасывать в бак для пластиковых отходов? Вопрос сортировки мусора нередко вызывают сомнения у горожан. Atas.info узнал, что точно лучше не выкидывать в бак, предназначенный для вторсырья.

Что можно складировать в контейнер для раздельного сбора

Вы можете положить в контейнер все, что, по вашему мнению, можно переработать. Посмотрите на упаковку. Если там есть треугольная метка переработки (♻), тогда смело складывайте мусор в специальные контейнеры. При сортировке мусора специалисты выберут, что можно переработать. Для раздельного сбора мусора подходят: пластиковые бутылки, пленка, пакеты, пластмассовые изделия, но нежелательно пластик, требующий дополнительной очистки (например, бутылки из-под масла).

Для каждого мусора есть свой бакДля каждого мусора есть свой бак
Для каждого мусора есть свой бак
Фото: 1MI

Нужно ли снимать этикетку с пластиковых бутылок?

Нет, не нужно. В процессе переработки бутылки измельчаются вместе с этикетками. Пластик проходит через специальные ванны, где материалы разделяются по плотности: крышки, этикетки, пластик.

 

Нужно ли мыть упаковку?

Мыть — нет, но промыть нужно. Чистый материал удобно хранить дома, а на сортировочной линии с ним комфортно работать. К тому же, остатки жидкости или жира могут испортить другие материалы — например, бумагу и картон. В загрязненном виде они непригодны для переработки.

Тару мыть не обязательно, но желательноТару мыть не обязательно, но желательно
Тару мыть не обязательно, но желательно
Фото: МУП «САХ»

Нужно ли снимать крышки с пластиковых бутылок?

Вы можете открутить и отдельно сдать крышки в специальных местах, например, в школах или на акции «Полезные крышечки». Деньги, полученные от продажи крышечек в Новосибирске, используются для покупки слуховых аппаратов для детей с проблемами слуха. Второй вариант — положить бутылку в контейнер вместе с крышкой. Просто перед этим сжать бутылку. Так вы сэкономите место в контейнере и мусоровозе.

 

Что нельзя сдавать на переработку

Есть предметы, которые нельзя переработать. Их список очень большой. Например, пластиковые трубочки, зажигалки, пленка для упаковки, чайные пакетики, ватные палочки, скотч, искусственные ёлки, файлы для документов, одноразовая посуда, включая бумажную, хрусталь, зеркала, салфетки, фотобумага, упаковочная бумага, палочки для суши и так далее. Количество таких предметов может быть просто бесконечным.

На переработку можно сдавать не всеНа переработку можно сдавать не все
На переработку можно сдавать не все
Фото: 1MI

Необрабатываемые изделия из бумаги

Бумажные стаканчики являются одним из примеров необработанных продуктов из бумаги. Вместе с ними также в список попадают салфетки и туалетная бумага. Хоть они и изготавливаются из бумаги, после использования их невозможно подвергнуть переработке.

Влажные салфетки и предметы гигиены также входят в этот список по понятным причинам. Они содержат материалы, которые не могут быть подвергнуты процессу переработки.

Втулки от туалетной бумаги являются еще одним примером необработанных продуктов из бумаги. В их составе присутствует клей, который делает их непригодными для последующей переработки.

Лоток для яиц (серый), чеки, пачки сигарет, обои, фотографии, также относятся к этой категории. Они содержат специфические компоненты, которые мешают их переработке.

Бумага для выпечки и калька, а также обычная бумага или картонная упаковка, испачканная едой, особенно жирной, также не могут быть подвергнуты переработке. В эту категорию попадают коробки от пиццы, упаковка для картошки фри и обертка бургера.

ТетраПак, который используется для упаковки сока и молока, пока остается в списке необработанных продуктов из бумаги.

Не всю бумагу можно сдаватьНе всю бумагу можно сдавать
Не всю бумагу можно сдавать
Фото: 1MI

Что делать с опасными отходами, которые нельзя сдавать в контейнеры?

Опасные отходы, такие как ртутные лампы, батарейки и шины, следует отнести в специальные пункты приема, сообщили в МУП «САХ». Вы можете найти карту таких пунктов на официальном сайте города. Также в число опасных входят: зажигалки, ртутные градусники, краски, растворители и лаки, средства бытовой химии, лекарства, садовые химикаты, фильтры для воды, картриджи для принтеров фейерверки, электроника (телефоны, телевизоры, компьютеры и другие).

Напомним, ранее мы рассказали, как в Новосибирске экипаж мусоровоза помог вернуть девушке сумку с деньгами. Водитель и его напарник проезжали по дворам в рамках работы. Тут один из них заметил на свалке чью-то сумку и заподозрил что-то неладное. Андрей Хилько, тот самый работник МУП «САХ», рассказал Atas.Info, что в сумке были документы, деньги, банковские карты. Работник отправил рубль с сообщением на карту, где указал свой номер телефона для связи. Девушка сразу же откликнулась. В итоге владелице вернули все до копейки. Эта история получила добрую огласку в интернете.

Прозрачную систему контроля за вывозом мусора внедряют в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
МУП «САХ» предоставляет жилье сотрудникам из других городов и регионовНовосибирский водитель мусоровоза рассказал о съемках в проекте Богомолова
#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Эмилия Губарева#Переработка#Пластик#МУП САХ#Опасные отходы#Мусоровоз
Подпишитесь
«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
Сегодня, 09:21
Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье
Сегодня, 06:36
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист
Сегодня, 05:04
Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»
Сегодня, 08:45
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"