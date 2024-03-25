Что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора отходов

Напомним, ранее мы рассказали, как в Новосибирске экипаж мусоровоза помог вернуть девушке сумку с деньгами. Водитель и его напарник проезжали по дворам в рамках работы. Тут один из них заметил на свалке чью-то сумку и заподозрил что-то неладное. Андрей Хилько, тот самый работник МУП «САХ», рассказал Atas.Info, что в сумке были документы, деньги, банковские карты. Работник отправил рубль с сообщением на карту, где указал свой номер телефона для связи. Девушка сразу же откликнулась. В итоге владелице вернули все до копейки. Эта история получила добрую огласку в интернете.