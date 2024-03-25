Что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора отходов

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Вы можете положить в контейнер все, что, по вашему мнению, можно переработать. Посмотрите на упаковку. Если там есть треугольная метка переработки (♻), тогда смело складывайте мусор в специальные контейнеры. При сортировке мусора специалисты выберут, что можно переработать. Для раздельного сбора мусора подходят: пластиковые бутылки, пленка, пакеты, пластмассовые изделия, но нежелательно пластик, требующий дополнительной очистки (например, бутылки из-под масла).
Нет, не нужно. В процессе переработки бутылки измельчаются вместе с этикетками. Пластик проходит через специальные ванны, где материалы разделяются по плотности: крышки, этикетки, пластик.
Мыть — нет, но промыть нужно. Чистый материал удобно хранить дома, а на сортировочной линии с ним комфортно работать. К тому же, остатки жидкости или жира могут испортить другие материалы — например, бумагу и картон. В загрязненном виде они непригодны для переработки.
Вы можете открутить и отдельно сдать крышки в специальных местах, например, в школах или на акции «Полезные крышечки». Деньги, полученные от продажи крышечек в Новосибирске, используются для покупки слуховых аппаратов для детей с проблемами слуха. Второй вариант — положить бутылку в контейнер вместе с крышкой. Просто перед этим сжать бутылку. Так вы сэкономите место в контейнере и мусоровозе.
Есть предметы, которые нельзя переработать. Их список очень большой. Например, пластиковые трубочки, зажигалки, пленка для упаковки, чайные пакетики, ватные палочки, скотч, искусственные ёлки, файлы для документов, одноразовая посуда, включая бумажную, хрусталь, зеркала, салфетки, фотобумага, упаковочная бумага, палочки для суши и так далее. Количество таких предметов может быть просто бесконечным.
Бумажные стаканчики являются одним из примеров необработанных продуктов из бумаги. Вместе с ними также в список попадают салфетки и туалетная бумага. Хоть они и изготавливаются из бумаги, после использования их невозможно подвергнуть переработке.
Влажные салфетки и предметы гигиены также входят в этот список по понятным причинам. Они содержат материалы, которые не могут быть подвергнуты процессу переработки.
Втулки от туалетной бумаги являются еще одним примером необработанных продуктов из бумаги. В их составе присутствует клей, который делает их непригодными для последующей переработки.
Лоток для яиц (серый), чеки, пачки сигарет, обои, фотографии, также относятся к этой категории. Они содержат специфические компоненты, которые мешают их переработке.
Бумага для выпечки и калька, а также обычная бумага или картонная упаковка, испачканная едой, особенно жирной, также не могут быть подвергнуты переработке. В эту категорию попадают коробки от пиццы, упаковка для картошки фри и обертка бургера.
ТетраПак, который используется для упаковки сока и молока, пока остается в списке необработанных продуктов из бумаги.
Опасные отходы, такие как ртутные лампы, батарейки и шины, следует отнести в специальные пункты приема, сообщили в МУП «САХ». Вы можете найти карту таких пунктов на официальном сайте города. Также в число опасных входят: зажигалки, ртутные градусники, краски, растворители и лаки, средства бытовой химии, лекарства, садовые химикаты, фильтры для воды, картриджи для принтеров фейерверки, электроника (телефоны, телевизоры, компьютеры и другие).
Напомним, ранее мы рассказали, как в Новосибирске экипаж мусоровоза помог вернуть девушке сумку с деньгами. Водитель и его напарник проезжали по дворам в рамках работы. Тут один из них заметил на свалке чью-то сумку и заподозрил что-то неладное. Андрей Хилько, тот самый работник МУП «САХ», рассказал Atas.Info, что в сумке были документы, деньги, банковские карты. Работник отправил рубль с сообщением на карту, где указал свой номер телефона для связи. Девушка сразу же откликнулась. В итоге владелице вернули все до копейки. Эта история получила добрую огласку в интернете.