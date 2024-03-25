«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что нижняя палата парламента займется вопросом отмены моратория на смертную казнь в России. По словам Васильева, это отвечает запросам общества. За возвращения такой меры наказания высказались депутаты Госдумы Виктор Водолацкий и Леонид Слуцкий, поддержал такую идею лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. А непосредственно инициировать вопрос о введении смертной казни для осужденных за терроризм планирует депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Настроения среди региональных депутатов отличаются. Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов напоминает, что смертная казнь в России закреплена в статье 59 Уголовного кодекса, как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Но мораторий на ее применение наложен Конституционным судом.
«Я считаю, что пришло время подумать о возможности применения такого сурового наказания, и о снятии моратория, с учетом сложного времени, в которое мы живем и после чудовищного теракта, случившегося в „Крокусе“. Другое дело, что наличие оружия не означает его обязательного применения. И в этой связи механизм реализации такого исключительного наказания должен быть обременен длительными сроками по обжалованию, для возможности дополнительных оперативно-следственных мероприятий, исследования обстоятельств преступления, экспертиз. Чтобы вероятность ошибки была максимально исключена», — объяснил редакции Atas.Info свою позицию Виктор Игнатов
Вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панферов выступает с более жесткой позиции, чем муниципальные депутаты. Он последовательно говорит о необходимости отмены моратория на смертную казнь еще с 2002 года, после того, как террористы захватили заложников в здании театрального центра на Дубровке в Москве.
«За терроризм и насилие над детьми давно нужно было ввести смертную казнь, я не знаю, чего мы ждем. Сейчас погибло около 140 человек и депутаты вновь заговорили об этом. Почему раньше молчали? Вполне возможно, не совсем это повлияет на общую обстановку. Но, как бы это не звучало кровожадно, трупы этих негодяев, говоря иносказательно, должны висеть на всеобщем обозрении. Мы должны знать, что они казнены, не живут за наш счет. 25 лет в колонии или пожизненно. Потому что им нет места на земле. Из ста человек, готовящих теракты, если бы пять остановились, это уже бы принесло определенный результат. Зная, что они попадут под пули. Конечно, лучше бы под топор, но, тем не менее», — эмоционально высказался Андрей Панферов.
Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов в беседе с корреспондентом Atas.Info сказал, что отрицательно относится к отмене моратория на смертную казнь.
«Есть вероятность судебной ошибки, наша судебная система несовершенна, и если приговор будет приведен в исполнение, возможности исправить ошибку уже не будет. Однако, мы должны понимать, в какое время сейчас живем. Нужно не столько отменять мораторий на смертную казнь, сколько признать, что Российская Федерация находится в состоянии войны. Это уже озвучил господин Песков, но за этим должны последовать конкретные действия, направленные на обеспечение безопасности наших граждан. Усиление охраны, а где-то и ограничение массовых мероприятий, ограничение публичных каких-то мероприятий. Все эти меры предпринимаются на территории, где идут боевые действия, но надо изучить возможность их введения и в тыловой части. А если думать о будущем страны, то смертная казнь нам не нужна», — заявил Ростислав Антонов.
С ним солидарен и коллега по депутатскому корпусу Александр Бурмистров. По его мнению, сейчас первоочередная задача не задумываться о возвращении казни, а дать оценку работе миграционных служб. Напомним, террористы из Крокус Сити Холла не имели российского гражданства, но длительное время спокойно находились на территории России.
«Государственная политика в области миграции должна быть более понятной. На мой взгляд, это узел этой всей истории. А от внедрения смертной казни слишком много рисков, учитывая количество судебных ошибок. Мы не можем, даже на таком тяжелом эмоциональном фоне, на котором все находимся, на фоне страшной трагедии, не принимать это во внимание. Я понимаю, что мое мнение в текущем моменте может быть не очень популярно, но снятие моратория может иметь еще более критические последствия», — говорит Александр Бурмистров.
В свою очередь, депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин* не верит в реальность отмены моратория на смертную казнь: «Эта тема регулярно понимается, пока никто реальных шагов не сделал. Судя по тому, что уже и сенаторы высказываются против, не факт, что и в этот раз что-то будет сделано. По моему мнению, смертная казнь в принципе дает достаточно большую возможность наказать невиновного. Не раз и не два такие случаи были, и не только в нашей стране. Поэтому, я думаю, смертной казни быть не должно. При этом я ни в коей мере не подвергаю сомнению, что те, кто сейчас задержан, это именно те люди, что были в Крокус Сити Холле».
По мнению Антона Картавина*, возвращение смертной казни вряд ли повлияет на количество тяжелых преступлений. Террористами движут иные мотивы, и осознание того, что за свои действия они могут лишиться жизни, вряд ли повлияет на планы злоумышленников.
Депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко тоже напоминает про громкие случаи судебных ошибок. И полагает, что пожизненное заключение, которое сейчас применятся в России в качестве высшей меры, более жесткое наказание, чем лишение жизни по приговору суда.
«Еще непонятно, что лучше — находится в тюрьме за Полярным кругом, либо тебе введут некую инъекцию, и через пять минут ты погибнешь. Думаю, что продолжительное нахождение в невыносимых условиях тюремных, это намного страшнее, нежели быстрая гибель. Наверное, это морально, это естественно, желать террористу, чтобы с ним случилось именно то, что он сделал, чтобы погиб такой же смертью, как его жертвы. Но я напомню легенду о Прометее, прикованному к скале, у которого орел каждый день выклевывал печень, за ночь она отрастала, а утром мучения возобновлялись. И те, кто совершил страшные преступления, тоже должны страдать каждый день, пока живут, а после смерти страдать в аду», — философски заключил Терещенко.
На сайте change.org активисты 22 марта разместили петицию, призывающую к отмене моратория на смертную казнь.
«Террористический акт — ужасное преступление против ни в чем не виновного народа, были убиты невинные люди. Пусть будет смерть за смерть», — говорится в тексте обращения.
За два дня свои подписи под петицией оставили около 1300 человек.
Россия ввела мораторий на смертную казнь в 1997 году, после того как вошла в Совет Европы и подписала Конвенцию о защите прав человека. В Уголовном кодексе осталось понятие смертной казни, но фактически ее не применяют. Эксперты обращают внимание на то, что формально изменить ситуацию не может ни Госдума, ни Совет Федерации. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее заявлял, что возвращение казни возможно только в случае принятия новой Конституции.
На данный момент 135 стран мира не применяют смертную казнь. В еще 64 государствах это наказание предусмотрено законом для разных типов преступлений. В числе последних, например, США, Китай, Белоруссия, Индия, Япония и Объединенные Арабские Эмираты.
*) — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов