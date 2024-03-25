«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни

Россия ввела мораторий на смертную казнь в 1997 году, после того как вошла в Совет Европы и подписала Конвенцию о защите прав человека. В Уголовном кодексе осталось понятие смертной казни, но фактически ее не применяют. Эксперты обращают внимание на то, что формально изменить ситуацию не может ни Госдума, ни Совет Федерации. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее заявлял, что возвращение казни возможно только в случае принятия новой Конституции.