Депардье посетит ресторан «Жерарня» в Новосибирске осенью

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
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«Ориентировочно ожидаем визит Депардье осенью, примерно в сентябре. Когда будет известна точная дата — обязательно сообщим», — приводит издание слова Иванова.
Необистро рассчитано на 100 мест. В меню заявлены французская и русская кухни, европейская классика. В основу некоторых блюд легли рецепты из кулинарной книги Депардье. Открытие заведения состоялось 22 марта.
Согласно данным системы «СПАРК», ООО «КИНЕМАТОГРАФ» зарегистрировано в феврале 2020 года. Совладельцами в равных долях выступают Денис Иванов (50%) и Андрей Скворцов (50%).
Открытие заведения «Жерарня» на втором этаже старинного особняка на улице Ленина, 11 команда Дениса Иванова анонсировала в 2021 году. В 2022 году проект заморозили и заявили о возобновлении работы в 2023 году.
Также в 2013 году в Новосибирске зарегистрирован индивидуальный предприниматель Депардьё Жерар Ксавие. Основная деятельность ИП связана с культурой, производством и распространением кинофильмов и тв-программ.