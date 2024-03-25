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Депардье посетит ресторан «Жерарня» в Новосибирске осенью

Депардье посетит ресторан «Жерарня» в Новосибирске осенью

25 марта 2024, 16:54
Фото: Денис Иванов
Новосибирцы надеялись увидеть легенду французского кино на открытии заведения, но придется еще подождать.

Жерар Депардье посетит необистро «Жерарня» в Новосибирске осенью 2024 года. Об этом сообщает «Горсайт» со ссылкой на совладельца заведения — ресторатора Дениса Иванова.

«Ориентировочно ожидаем визит Депардье осенью, примерно в сентябре. Когда будет известна точная дата — обязательно сообщим», — приводит издание слова Иванова.

Необистро рассчитано на 100 мест. В меню заявлены французская и русская кухни, европейская классика. В основу некоторых блюд легли рецепты из кулинарной книги Депардье. Открытие заведения состоялось 22 марта.

Согласно данным системы «СПАРК», ООО «КИНЕМАТОГРАФ» зарегистрировано в феврале 2020 года. Совладельцами в равных долях выступают Денис Иванов (50%) и Андрей Скворцов (50%).

Открытие заведения «Жерарня» на втором этаже старинного особняка на улице Ленина, 11 команда Дениса Иванова анонсировала в 2021 году. В 2022 году проект заморозили и заявили о возобновлении работы в 2023 году.

Также в 2013 году в Новосибирске зарегистрирован индивидуальный предприниматель Депардьё Жерар Ксавие. Основная деятельность ИП связана с культурой, производством и распространением кинофильмов и тв-программ.

Интерьер необистро «Жерарня»Интерьер необистро «Жерарня»
Интерьер необистро «Жерарня»
Фото: телеграм-канал СысоевFM
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#Общество#Новосибирск#Открытие#Ресторан#Жерар Депардье#Алёна Рогонова#Денис Иванов
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