Девять мигрантов выдворили из Новосибирска после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Еженедельное оперативное совещание в правительстве сегодня началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл». Губернатор Андрей Травников назвал произошедшее «бессмысленной звериной кровожадностью». Глава региона поблагодарил новосибирцев за искреннее сострадание и соболезнования.
«В минувшую пятницу в Красногорске произошла страшная трагедия. В результате акта нечеловеческой жестокости погибли десятки людей: взрослые и дети. Это не просто терроризм, это бессмысленная звериная кровожадность. Новость болью отозвалась во всех уголках страны, всего мира», — сказал Травников.
Как отметил замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин, за неделю правоохранители проводили рейды, направленные на установление и недопущения возможных фактов экстремизма. 21 марта проверили близлежащие места к Хилокскому рынку, где выявили 62 мигрантов-нелегалов, в отношении двух человек составлены административные протоколы, девять граждан были депортированы из страны.
С учетом обстановки в стране, дополнительные мероприятия по безопасности осуществляются на объектах с массовым скоплением горожан.
Напомним, 22 марта четверо вооруженных террористов напали на здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Спустя несколько часов было задержано четыре исполнителя (их арестовали на два месяца) и возможно причастные к теракту еще семь человек. В России 24 марта был объявлен день траура. В Новосибирской области были отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на 23 и 24 марта. Сегодня, 25 марта, в Новосибирске состоится концерт, посвященный памяти погибших в результате теракта.