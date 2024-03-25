Девять мигрантов выдворили из Новосибирска после теракта в «Крокусе»

Напомним, 22 марта четверо вооруженных террористов напали на здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Спустя несколько часов было задержано четыре исполнителя (их арестовали на два месяца) и возможно причастные к теракту еще семь человек. В России 24 марта был объявлен день траура. В Новосибирской области были отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на 23 и 24 марта. Сегодня, 25 марта, в Новосибирске состоится концерт, посвященный памяти погибших в результате теракта.