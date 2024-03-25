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Разбор завалов в сгоревшем ТЦ

Девять мигрантов выдворили из Новосибирска после теракта в «Крокусе»

25 марта 2024, 03:58
Фото: МЧС по Московской области
Разбор завалов в сгоревшем ТЦ
В Новосибирске силовики провели рейды против незаконных мигрантов после трагедии под Москвой. Число выдворенных нелегалов назвали во время оперативного совещания в правительстве 25 марта 2024.

Еженедельное оперативное совещание в правительстве сегодня началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл». Губернатор Андрей Травников назвал произошедшее «бессмысленной звериной кровожадностью». Глава региона поблагодарил новосибирцев за искреннее сострадание и соболезнования.

«В минувшую пятницу в Красногорске произошла страшная трагедия. В результате акта нечеловеческой жестокости погибли десятки людей: взрослые и дети. Это не просто терроризм, это бессмысленная звериная кровожадность. Новость болью отозвалась во всех уголках страны, всего мира», — сказал Травников.

Как отметил замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин, за неделю правоохранители проводили рейды, направленные на установление и недопущения возможных фактов экстремизма. 21 марта проверили близлежащие места к Хилокскому рынку, где выявили 62 мигрантов-нелегалов, в отношении двух человек составлены административные протоколы, девять граждан были депортированы из страны.

С учетом обстановки в стране, дополнительные мероприятия по безопасности осуществляются на объектах с массовым скоплением горожан.

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Напомним, 22 марта четверо вооруженных террористов напали на здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Спустя несколько часов было задержано четыре исполнителя (их арестовали на два месяца) и возможно причастные к теракту еще семь человек. В России 24 марта был объявлен день траура. В Новосибирской области были отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на 23 и 24 марта. Сегодня, 25 марта, в Новосибирске состоится концерт, посвященный памяти погибших в результате теракта.

#Общество#Происшествия#Новосибирск#Правительство#Губернатор#Теракт#Эмилия Губарева#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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