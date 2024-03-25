Диетолог назвала продукты, которые могут помочь улучшить когнитивные функции мозга

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Мозг — главный орган нашего тела, отвечающий за мышление, память и координацию движений. Для того чтобы он функционировал правильно, нужно обеспечивать его всеми необходимыми питательными веществами, а продукты питания могут в этом помочь.
Диетолог подчеркнула, что нет такого продукта, который прямо влиял бы на работу мозга, пишет runews24.ru. Однако существуют определенные системы питания, которые хорошо зарекомендовали себя при поддержании когнитивных функций. Например, средиземноморская диета и основанная на ней MIND-диета.
В состав этих диет входят различные продукты. Важно потреблять больше растительной пищи, особенно темно-зеленые овощи и листовую зелень. Рекомендуется также употреблять ягоды, особенно чернику, бруснику и клюкву.
Для сохранения когнитивных функций важно включать в рацион цельнозерновые продукты, содержащие пищевые волокна, сложные углеводы, а также витамины группы B, магний и цинк. Примерами таких продуктов являются гречка, нешлифованный рис, булгур и цельнозерновой хлеб.
Также очень полезны омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из жирной рыбы. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций рыбы в неделю. Также важно употреблять растительные жиры, такие как орехи, семечки и различные растительные масла, в небольших количествах.