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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Дофаминовый декор — новый тренд в интерьере

25 марта 2024, 06:53
По словам дизайнера Юлии Тычино, в последнее время популярность серого минимализма в интерьере заменила новая тенденция — дофаминовый декор.

Дофамин, гормон радости, может быть увеличен с помощью визуального наслаждения, такого как яркая одежда, живопись или интерьер, пишет pravda.ru.

Под дофаминовым декором подразумевается сочетание необычных цветов. Здесь нет строгих правил и ограничений, главное — индивидуальность каждого человека. Важными элементами являются узоры, рисунки и текстуры, которые должны создавать положительное настроение.

К примеру, можно приобрести яркий коврик, украсить люстру золотой отделкой или обтянуть диван тканью с принтом.

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