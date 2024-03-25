Дофаминовый декор — новый тренд в интерьере

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Дофамин, гормон радости, может быть увеличен с помощью визуального наслаждения, такого как яркая одежда, живопись или интерьер, пишет pravda.ru.
Под дофаминовым декором подразумевается сочетание необычных цветов. Здесь нет строгих правил и ограничений, главное — индивидуальность каждого человека. Важными элементами являются узоры, рисунки и текстуры, которые должны создавать положительное настроение.
К примеру, можно приобрести яркий коврик, украсить люстру золотой отделкой или обтянуть диван тканью с принтом.