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Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье

Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье

25 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI, Astra
Николай Хван стал депутатом Заксобрания по списку «Единой России» в 2011 году. Также был заместителем начальника Новосибирского метрополитена и получил 2 года условно за растрату при строительстве станции «Золотая Нива».

23 марта в Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погиб бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Хван. Как сообщает издание Astra со ссылкой на свои источники, авария произошла в вечернее время в районе села Нововасильевка. Хван за рулем автомобиля «Киа Спортаж» вылетел на встречку и врезался в мотоцикл «Урал» под управлением военнослужащего, он не пострадал. Хван погиб на месте происшествия.

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Николай Хван стал депутатом Заксобрания по списку «Единой России» в 2011 году. Также был заместителем начальника Новосибирского метрополитена. Позже получил 2 года условно за растрату. Уголовное преследование связано с деятельностью Хвана на посту директора предприятия, строившего станцию метро «Золотая Нива». С 2014 по 2021 год на общественных началах был советником бывшего главы Республики Тува.

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