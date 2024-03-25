Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье

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Published Сегодня, 06:36
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23 марта в Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погиб бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Хван. Как сообщает издание Astra со ссылкой на свои источники, авария произошла в вечернее время в районе села Нововасильевка. Хван за рулем автомобиля «Киа Спортаж» вылетел на встречку и врезался в мотоцикл «Урал» под управлением военнослужащего, он не пострадал. Хван погиб на месте происшествия.
Николай Хван стал депутатом Заксобрания по списку «Единой России» в 2011 году. Также был заместителем начальника Новосибирского метрополитена. Позже получил 2 года условно за растрату. Уголовное преследование связано с деятельностью Хвана на посту директора предприятия, строившего станцию метро «Золотая Нива». С 2014 по 2021 год на общественных началах был советником бывшего главы Республики Тува.