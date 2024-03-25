Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье

23 марта в Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погиб бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Хван. Как сообщает издание Astra со ссылкой на свои источники, авария произошла в вечернее время в районе села Нововасильевка. Хван за рулем автомобиля «Киа Спортаж» вылетел на встречку и врезался в мотоцикл «Урал» под управлением военнослужащего, он не пострадал. Хван погиб на месте происшествия.