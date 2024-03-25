МУП «САХ» предоставляет жилье сотрудникам из других городов и регионов

МУП «САХ» обеспечивает коммунальной услугой всю Новосибирскую область, эксплуатирует три мусороперерабатывающих полигона, строит два современных объектов по переработке отходов, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2025 года. Штат техники насчитывает более 400 мусоровозов, из них 130 единиц принадлежит МУП «САХ». Ежесуточно на линии выходят 285 единиц спецтехники. За 2023 год собрано и транспортировано 10 млн 157 тысяч кубометров отходов.