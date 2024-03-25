МУП «САХ» предоставляет жилье сотрудникам из других городов и регионов

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:57
Региональный оператор по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов МУП «Спецавтохозяйство» ведет свою историю с 1927 года. За почти сто лет изменилось многое. Ранее отходы вывозили конными повозками, сейчас территорию Новосибирской области обслуживают более 400 современных мусоровозов. За техническим прогрессом последовала глобальная цифровизация и новые рабочие места.
В МУП «САХ» создан отдел оперативно-аналитического контроля, специалисты занимаются учетом собранных и перевезенных объемов отходов, размещения ТКО на полигонах, автоматизацией процессов. Ежедневная проверка систем мониторинга основана на спутниковой навигации. Сейчас специалисты внедряют новую для региона систему технико-аналитического контроля TKOWork.
Бизнес-аналитики МУП «САХ» занимаются оптимизацией процессов: анализируют данные, выявляют тенденции, первопричины и закономерности. В результате принимаемые решения основаны на статистических показателях.
Но наиболее востребованными специальностями остаются рабочие профессии: водители, грузчики, автослесари. Самым многочисленным подразделением МУП «САХ» является автоколонна в составе 269 человек. Водители и грузчики ежедневно выезжают на линии, делают регион чище.
Особое место занимают водители тяжелой техники — бульдозеристы, работающие на полигонах. Они обладают уникальными компетенциями пожаротушения, их привлекают при тушении несанкционированных свалок.
Время идет, меняется отрасль и подходы к организации работы. Но главной ценностью и движущей силой предприятия остаются люди. Для сохранения коллектива и развития персонала проводят семинары, тренинги, вебинары. Работают спортивные секции по футболу, волейболу и теннису. Водителям, которые приехали на работу из области или другого региона, предоставляют жилье.
«Мы создаем такие условия, чтобы человеку было комфортно, и он с удовольствием шел на работу. На предприятии поддерживаются семейные ценности. Поэтому мы готовы снять жилье не только для водителя мусоровоза, если он решит переехать в Новосибирск, но и для всей его семьи. И пока человек будет сотрудником МУП „САХ“, ему будут оплачивать аренду жилья», — рассказала начальника отдела персонала Наталья Артемьева.
Меры поддержки дают свои плоды. Многие сотрудники имеют стаж работы в МУП «САХ» по 20-40 лет. Здесь работают семьями, есть трудовые династии.
В предприятии рады как готовых профессионалов, так и начинающих специалистов, студенты проходят здесь практику. В 2024 году под руководством опытных наставников учащиеся автотранспортных колледжей приобретают первый опыт и навыки в ремонте спецтехники. В МУП «САХ» предусмотрена система адаптации и наставничества.
Предприятие взаимодействует с центром занятости Новосибирска, в том числе по вопросам организации легкого труда для несовершеннолетних.
Диапазон вакансий широк: от автослесарей до юристов. Список актуальных предложений опубликован в разделе «Вакансии» на официальном сайте. На все вопросы, связанные с трудоустройством, ответят в отделе персонала по номеру +7-952-947-07-91.
МУП «САХ» обеспечивает коммунальной услугой всю Новосибирскую область, эксплуатирует три мусороперерабатывающих полигона, строит два современных объектов по переработке отходов, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2025 года. Штат техники насчитывает более 400 мусоровозов, из них 130 единиц принадлежит МУП «САХ». Ежесуточно на линии выходят 285 единиц спецтехники. За 2023 год собрано и транспортировано 10 млн 157 тысяч кубометров отходов.