atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Парень пропал 19 марта

Не вернулся домой: пропавшего подростка пятый день ищут в Новосибирске

25 марта 2024, 03:08
Фото: Изображение Midjourney
Парень пропал 19 марта

Пропавшего подростка пятый день ищут в Новосибирске

В Новосибирске до сих пор проводятся поиски подростка, который не вернулся домой. О нем нет вестей уже пять дней.

Информацию об его исчезновении распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Пропавшего Владислава Кузнецова последний раз видели 19 марта в Дзержинском районе. Его возраст — 14 лет.

Описание пропавшего: рост — 172 см, слабого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и белую шапку. В руках у него был бежевый рюкзак.

Если вы располагаете любой информацией о местонахождении этого подростка, просьба сообщить по следующим телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

Мальчик пропалМальчик пропал
Мальчик пропал
Фото: ЛизаАлерт

Напомним, ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.

Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала
Узнать подробнее
Читайте также:
Не выходит на связь. Новосибирец без вести пропал после теракта в «Крокусе»В новосибирских МФЦ появятся ориентировки на пропавших людей
#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Подросток#Лиза Алерт#Приметы
Подпишитесь
У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске
Вчера, 20:40
Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извинения
Вчера, 05:21
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
НОВАТ представил «Чиполлино» вопреки трагедии в Crocus City Hall
23 марта, 10:07
Подростки засунули головой в унитаз ребенка в школе под Новосибирском
23 марта, 08:43
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"