Не вернулся домой: пропавшего подростка пятый день ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Информацию об его исчезновении распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Пропавшего Владислава Кузнецова последний раз видели 19 марта в Дзержинском районе. Его возраст — 14 лет.
Описание пропавшего: рост — 172 см, слабого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и белую шапку. В руках у него был бежевый рюкзак.
Если вы располагаете любой информацией о местонахождении этого подростка, просьба сообщить по следующим телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
Напомним, ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.