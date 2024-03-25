atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

До сих пор неизвестно, где сибиряк

Не выходит на связь. Новосибирец без вести пропал после теракта в «Крокусе»

25 марта 2024, 03:00
Фото: 1MI
До сих пор неизвестно, где сибиряк

Новосибирец без вести пропал после теракта в «Крокусе»

35-летний Григорий Будько пропал после концерта в «Крокусе» 22 марта. Его ищет бывшая жена, невеста и родственники. После теракта он так и не вышел на связь. Известно, что когда-то он жил в Новосибирске и Барнауле, а затем переехал в Москву.

Мужчина по имени Григорий Будько исчез после концерта в «Крокусе» 22 марта. Его бывшая жена Юлия пытается найти его уже несколько дней. Григорий не выходит на связь с тех пор, как произошел теракт.

Юлия описала его последний наряд: черные джинсы, толстовка с капюшоном и татуировка на правой руке. Однако его имя так и не появилось в списках пропавших, и в морге неопознанных тел за вчерашний день его тоже нет.

По словам женщины, Григорий был онлайн в соцсетях в последний раз в 20.00 22 марта. Вместе с ним в концертном зале была его теща. Пока нет никаких новостей ни о нем, ни о женщине.

Напомним, страшный теракт случился вечером 22 марта в концертном зале Crосus City Hall, расположенном в Красногорске. Перед началом концерта несколько мужчин с оружием ворвались в зал и начали стрелять по людям, а также подожгли принесенное горючее. В результате в здании начался сильный пожар. Следственный комитет сообщил о наличии 137 погибших, из которых 62 тела уже были идентифицированы. Более 150 человек пострадали.

Советы при терактах: что делать, если вы попали в заложники
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извиненияОлег Газманов отложил концерт в Новосибирске из-за теракта в Москве
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пропажа#Концерт#Теракт#Эмилия Губарева#Теракт в «Крокус Сити Холле»
Подпишитесь
У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске
Вчера, 20:40
Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извинения
Вчера, 05:21
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
НОВАТ представил «Чиполлино» вопреки трагедии в Crocus City Hall
23 марта, 10:07
Подростки засунули головой в унитаз ребенка в школе под Новосибирском
23 марта, 08:43
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"