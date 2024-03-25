Не выходит на связь. Новосибирец без вести пропал после теракта в «Крокусе»

Напомним, страшный теракт случился вечером 22 марта в концертном зале Crосus City Hall, расположенном в Красногорске. Перед началом концерта несколько мужчин с оружием ворвались в зал и начали стрелять по людям, а также подожгли принесенное горючее. В результате в здании начался сильный пожар. Следственный комитет сообщил о наличии 137 погибших, из которых 62 тела уже были идентифицированы. Более 150 человек пострадали.