Не выходит на связь. Новосибирец без вести пропал после теракта в «Крокусе»

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Updated Сегодня, 03:03
Мужчина по имени Григорий Будько исчез после концерта в «Крокусе» 22 марта. Его бывшая жена Юлия пытается найти его уже несколько дней. Григорий не выходит на связь с тех пор, как произошел теракт.
Юлия описала его последний наряд: черные джинсы, толстовка с капюшоном и татуировка на правой руке. Однако его имя так и не появилось в списках пропавших, и в морге неопознанных тел за вчерашний день его тоже нет.
По словам женщины, Григорий был онлайн в соцсетях в последний раз в 20.00 22 марта. Вместе с ним в концертном зале была его теща. Пока нет никаких новостей ни о нем, ни о женщине.
Напомним, страшный теракт случился вечером 22 марта в концертном зале Crосus City Hall, расположенном в Красногорске. Перед началом концерта несколько мужчин с оружием ворвались в зал и начали стрелять по людям, а также подожгли принесенное горючее. В результате в здании начался сильный пожар. Следственный комитет сообщил о наличии 137 погибших, из которых 62 тела уже были идентифицированы. Более 150 человек пострадали.