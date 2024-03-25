Неизвестные пытались поджечь два военторга в Новосибирске

Вечером 23 марта в Новосибирске неизвестные лица предприняли попытку устроить пожары в двух магазинах, где продавались товары для военнослужащих. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на оперативном совещании правительства.