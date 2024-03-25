Неизвестные пытались поджечь два военторга в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Вечером 23 марта в Новосибирске неизвестные лица предприняли попытку устроить пожары в двух магазинах, где продавались товары для военнослужащих. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на оперативном совещании правительства.
Орлов отметил, что никто не пострадал от попыток поджога и огонь не успел распространиться благодаря оперативной реакции.
Как уточнили в ГУ МЧС, распространения горения внутрь помещений не произошло, пострадавших нет. В ГУ МВД оперативно новость не прокомментировали.
Напомним, в России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. В стороне не остался и Новосибирск: неизвестный поджег военный комиссариат. В большинстве случаев злоумышленники бросали подожженные бутылки.