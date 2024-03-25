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Пожар предотвратили

Неизвестные пытались поджечь два военторга в Новосибирске

25 марта 2024, 04:14
Фото: 1MI
Пожар предотвратили
В Новосибирске неизвестные пытались поджечь два магазина военных товаров. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве региона 25 марта 2024.

Вечером 23 марта в Новосибирске неизвестные лица предприняли попытку устроить пожары в двух магазинах, где продавались товары для военнослужащих. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на оперативном совещании правительства.

Орлов отметил, что никто не пострадал от попыток поджога и огонь не успел распространиться благодаря оперативной реакции.

Как уточнили в ГУ МЧС, распространения горения внутрь помещений не произошло, пострадавших нет. В ГУ МВД оперативно новость не прокомментировали.

Напомним, в России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. В стороне не остался и Новосибирск: неизвестный поджег военный комиссариат. В большинстве случаев злоумышленники бросали подожженные бутылки.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Магазины#Эмилия Губарева
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