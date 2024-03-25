Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Подозреваемый во взрыве в «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев жил в Новосибирске с временной регистрацией. Владелец квартиры, где проживал Мирзоев, рассказал Om1.ru о квартиранте:
«Всё с ним было нормально на первый взгляд. Ничего за ним такого не замечал. Как он попал в Москву, не знаю. Как уехал, связь с ним у меня пропала». Вчера полиция допрашивала хозяина квартиры.
Некоторые соседи сообщили, что арендодатель был родственником Мирзоева и поэтому временно прописал его. Большинство жильцов дома заявили, что не знали и не видели подозреваемого в своем подъезде.
Известно, что Далерджон Баротович Мирзоев является гражданин Таджикинстана. У него была временная прописка в Новосибирске сроком на 3 месяца, на момент совершения теракта она закончилась. У Мирзоева есть жена, сейчас она беременна, у него есть четверо детей. В суде ему предоставили переводчика, так как Мирзоев не говорит по-русски. Его арестовали до 22 мая.