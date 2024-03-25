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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Его арестовали почти на два месяца

Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист

25 марта 2024, 05:04
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Его арестовали почти на два месяца
Владелец квартиры, где жил подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал, что квартирант казался нормальным человеком, и ничего подозрительного в его поведении не замечалось.

Подозреваемый во взрыве в «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев жил в Новосибирске с временной регистрацией. Владелец квартиры, где проживал Мирзоев, рассказал Om1.ru о квартиранте:

«Всё с ним было нормально на первый взгляд. Ничего за ним такого не замечал. Как он попал в Москву, не знаю. Как уехал, связь с ним у меня пропала». Вчера полиция допрашивала хозяина квартиры.

Некоторые соседи сообщили, что арендодатель был родственником Мирзоева и поэтому временно прописал его. Большинство жильцов дома заявили, что не знали и не видели подозреваемого в своем подъезде.

Известно, что Далерджон Баротович Мирзоев является гражданин Таджикинстана. У него была временная прописка в Новосибирске сроком на 3 месяца, на момент совершения теракта она закончилась. У Мирзоева есть жена, сейчас она беременна, у него есть четверо детей. В суде ему предоставили переводчика, так как Мирзоев не говорит по-русски. Его арестовали до 22 мая.

У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Суд#Теракт#Терроризм#Эмилия Губарева#Мигрант#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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