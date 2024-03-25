Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист

Известно, что Далерджон Баротович Мирзоев является гражданин Таджикинстана. У него была временная прописка в Новосибирске сроком на 3 месяца, на момент совершения теракта она закончилась. У Мирзоева есть жена, сейчас она беременна, у него есть четверо детей. В суде ему предоставили переводчика, так как Мирзоев не говорит по-русски. Его арестовали до 22 мая.