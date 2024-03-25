Новосибирец зарезал брата в Перми из-за пацифизма

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:43
Инцидент произошел в августе прошлого года. Братья мирно выпивали в лесу, когда к ним подошел незнакомец. Один из братьев обиделся на него и начал драку на кулаках.
Видя это, другой брат решил выступить миротворцем и стал успокаивать незнакомца. Разозлившись на родственника, новосибирец нанес ему множество ударов ножом в бок и грудную клетку. Мужчина скончался от потери крови.
В ходе следствия и на суде подсудимый раскаялся, но заявил, что не хотел убивать брата. Однако экспертиза доказала обратное.
«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали в Пермском краевом суде.