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Мирный отдых в лесу закончился братоубийством

Новосибирец зарезал брата в Перми из-за пацифизма

25 марта 2024, 06:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мирный отдых в лесу закончился братоубийством

В Перми вынесен приговор за убийство уроженцу Новосибирска

В Перми осудили 50-летнего уроженца Новосибирска. Он был признан виновным в убийстве родного брата.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Братья мирно выпивали в лесу, когда к ним подошел незнакомец. Один из братьев обиделся на него и начал драку на кулаках.

Видя это, другой брат решил выступить миротворцем и стал успокаивать незнакомца. Разозлившись на родственника, новосибирец нанес ему множество ударов ножом в бок и грудную клетку. Мужчина скончался от потери крови.

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В ходе следствия и на суде подсудимый раскаялся, но заявил, что не хотел убивать брата. Однако экспертиза доказала обратное.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали в Пермском краевом суде.
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Приговор#Алкоголь#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов
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