Новосибирская область заняла 36 место по уровню зарплат в провинции

Рост средней зарплаты в НСО в 2023 году составил 17,7%. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона — 51,8 тысячи рублей. Также аналитики измерили отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2023 году — 2,51.