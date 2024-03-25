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Новосибирская область заняла 36 место по уровню зарплат в провинции

Новосибирская область заняла 36 место по уровню зарплат в провинции

25 марта 2024, 04:38
Фото: 1MI
Лидерами рейтинга традиционно стали регионы Крайнего севера, аутсайдерами — Чечня и Ингушетия.

Новосибирская область оказалась на 36 месте рейтинга по уровню зарплат в малых городах, без учета Москвы. Исследование провело РИА Новости.

Рост средней зарплаты в НСО в 2023 году составил 17,7%. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона — 51,8 тысячи рублей. Также аналитики измерили отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2023 году — 2,51.

В рейтинг лучших работодателей в Новосибирске вошли 44 компании
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Лидерами по высокому уровню средних зарплат остаются северные и дальневосточные регионы РФ — Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. В этих районах хорошо развита добывающая промышленность.

В рейтинге не участвуют Москва, а также новые регионы РФ. Московская область находится на 16-м месте со средней зарплатой 73,2 тысячи рублей.

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