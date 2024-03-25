Новосибирская область заняла 36 место по уровню зарплат в провинции

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Новосибирская область оказалась на 36 месте рейтинга по уровню зарплат в малых городах, без учета Москвы. Исследование провело РИА Новости.
Рост средней зарплаты в НСО в 2023 году составил 17,7%. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона — 51,8 тысячи рублей. Также аналитики измерили отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2023 году — 2,51.
Лидерами по высокому уровню средних зарплат остаются северные и дальневосточные регионы РФ — Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. В этих районах хорошо развита добывающая промышленность.
В рейтинге не участвуют Москва, а также новые регионы РФ. Московская область находится на 16-м месте со средней зарплатой 73,2 тысячи рублей.