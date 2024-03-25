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Дракону Нине назначили лечение

Новосибирские ветеринары назначили лечение дракону Нине

25 марта 2024, 05:41
Фото: ВК / Ветклиника «Ветсервис»
Дракону Нине назначили лечение

На приеме у новосибирских ветеринаров побывал дракон Нина

В новосибирской ветклинике врачам пришлось осматривать живого дракона. Его хозяйка пожаловалась на здоровье.

В Новосибирске ветеринары провели осмотр агамы по кличке Нина. Пресмыкающееся весьма напоминает дракона.

Сотрудники клиники «Ветсервис» отметили, что у Нины есть «третий глаз». Однако к экстрасенсорике это не имеет никакого отношения.

«Это подобие сетчатки и хрусталика, но не отвечающее за передачу изображения. Он реагирует на изменения света и помогает не стать жертвой хищных птиц», — сообщается в паблике клиники в социальной сети «ВКонтакте».

Необычная пациентка имеет проблемы с аппетитом и стулом. Ветеринары назначили ей лечение.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Александр Ляхов#Ветеринары#Живая природа
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