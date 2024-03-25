Новосибирские ветеринары назначили лечение дракону Нине

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:55
В Новосибирске ветеринары провели осмотр агамы по кличке Нина. Пресмыкающееся весьма напоминает дракона.
Сотрудники клиники «Ветсервис» отметили, что у Нины есть «третий глаз». Однако к экстрасенсорике это не имеет никакого отношения.
«Это подобие сетчатки и хрусталика, но не отвечающее за передачу изображения. Он реагирует на изменения света и помогает не стать жертвой хищных птиц», — сообщается в паблике клиники в социальной сети «ВКонтакте».
Необычная пациентка имеет проблемы с аппетитом и стулом. Ветеринары назначили ей лечение.