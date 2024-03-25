Новосибирский зоопарк сделал вход бесплатным на три недели

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
С 1 по 22 апреля в Новосибирском зоопарке будет действовать бесплатный вход для двух льготных групп населения — пенсионеров (женщины с 55-ти, мужчины от 60 лет) и инвалидов всех групп. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Для бесплатного посещения необходимо предъявить документ, дающий право на получение льготы (паспорт, пенсионное удостоверение или социальная карта).
Ранее Atas.info публиковал 13 лайфхаков, как провести время с пользой в Новосибирске. Полюбоваться манулами в зоопарке — один из них. Так, манул Зеленогорск не только умеет умилительно складывать лапки на хвост, но и играет на пианино — убедитесь сами.