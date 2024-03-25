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Новосибирский зоопарк сделал вход бесплатным на три недели

Новосибирский зоопарк сделал вход бесплатным на три недели

25 марта 2024, 08:31
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Акция проводится дважды в год с 2008 года, обычно в ней могут участвовать только пенсионеры, но на этот раз ее расширили и на инвалидов всех трех групп.

С 1 по 22 апреля в Новосибирском зоопарке будет действовать бесплатный вход для двух льготных групп населения — пенсионеров (женщины с 55-ти, мужчины от 60 лет) и инвалидов всех групп. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Для бесплатного посещения необходимо предъявить документ, дающий право на получение льготы (паспорт, пенсионное удостоверение или социальная карта).

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Ранее Atas.info публиковал 13 лайфхаков, как провести время с пользой в Новосибирске. Полюбоваться манулами в зоопарке — один из них. Так, манул Зеленогорск не только умеет умилительно складывать лапки на хвост, но и играет на пианино — убедитесь сами.

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#Общество#Новосибирск#Пенсионеры#Билеты#Новосибирский зоопарк#Инвалиды#Алёна Рогонова
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