Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи в 2024 году

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В Новосибирской области клещи проснутся при температуре воздуха +1…+3 градуса и станут активными при +10 градусах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
«Активизация клещей весной 2024 года будет зависеть от того, насколько быстро и равномерно стает снег и прогреется почва и лесная подстилка, в которой зимуют клещи», — сказано в сообщении.
Как ранее сообщало ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в апреле средняя температура воздуха составит -1…+5 градусов (около нормы). Во второй половине апреля по ночам может теплеть до +5, днем — до +18 градусов.
Клещи активны с апреля по октябрь, но при теплой погоде они могут проснуться раньше срока. В 2023 году эпидемический сезон по клещевому энцефалиту начался 23 марта, в 2022 году — 18 марта, в 2021 году — 9 апреля.