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Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи в 2024 году

Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи в 2024 году

25 марта 2024, 05:11
Фото: 1MI
Клещи активны с апреля по октябрь, но при теплой погоде они могут проснуться раньше срока.

В Новосибирской области клещи проснутся при температуре воздуха +1…+3 градуса и станут активными при +10 градусах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

«Активизация клещей весной 2024 года будет зависеть от того, насколько быстро и равномерно стает снег и прогреется почва и лесная подстилка, в которой зимуют клещи», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в апреле средняя температура воздуха составит -1…+5 градусов (около нормы). Во второй половине апреля по ночам может теплеть до +5, днем — до +18 градусов.

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Клещи активны с апреля по октябрь, но при теплой погоде они могут проснуться раньше срока. В 2023 году эпидемический сезон по клещевому энцефалиту начался 23 марта, в 2022 году — 18 марта, в 2021 году — 9 апреля.

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#Новосибирск#Погода#Здоровье#Роспотребнадзор#Потепление#Весна#Клещи#Алёна Рогонова
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