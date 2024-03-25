Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Организаторы нападения на «Крокус» планировали еще один теракт. Как сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник, теракт был запланирован в одной из стран Средней Азии, его удалось предотвратить. Террористический акт был запланирован примерно на то же время, что и нападение на «Крокус Сити Холл».
Самый кровавый теракт в России за последние 20 лет произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» и подожгли концертный зал.
На данный момент обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Продолжается опознание тел погибших. К настоящему времени опознано 68 тел.