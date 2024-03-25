Организаторы нападения на «Крокус» планировали еще один теракт. Как сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник, теракт был запланирован в одной из стран Средней Азии, его удалось предотвратить. Террористический акт был запланирован примерно на то же время, что и нападение на «Крокус Сити Холл».