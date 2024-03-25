Пик еще впереди: мощная магнитная буря накрыла Землю

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Published Сегодня, 01:34
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24 марта бушевала магнитная буря, достигающая пика с 9 утра до 12 часов дня и с 15 часов дня до 21 часа вечера по московскому времени. Максимальная сила геоударов составила 5 баллов, после 21:00 сила колебаний в магнитном поле Земли снизилась до 3 баллов.
В понедельник, 25 марта магнитная буря достигнет 6 баллов к 10 утра. По данным на 8 утра, ее мощность составляет 5 баллов. К 19 часам она ослабнет до 3 баллов.
26 марта пик геоударов к 7 утра достигнет 5 баллов, а затем будет постепенно снижаться до 2.
Для снижения негативного влияния магнитных бурь метеочувствительным полезно вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и избегать вредной пищи. Рекомендуется заменить кофе на натуральные соки и травяные чаи, а также пить 1,5-2 литра воды в день. В дни магнитных бурь можно принимать успокоительные средства на растительной основе, такие как настойка пиона или пустырника, экстракт валерианы, чай с ромашкой, мятой или мелиссой.
Важно отдыхать и проводить время на свежем воздухе, избегать сложных задач и не перенапрягаться на работе во время бурь. Не забывайте также о здоровом сне — важно спать не менее 7-8 часов в сутки.