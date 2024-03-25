Пик еще впереди: мощная магнитная буря накрыла Землю

Для снижения негативного влияния магнитных бурь метеочувствительным полезно вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и избегать вредной пищи. Рекомендуется заменить кофе на натуральные соки и травяные чаи, а также пить 1,5-2 литра воды в день. В дни магнитных бурь можно принимать успокоительные средства на растительной основе, такие как настойка пиона или пустырника, экстракт валерианы, чай с ромашкой, мятой или мелиссой.