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Популярное эскорт-агентство внесло Никиту Кологривого в черный список

Популярное эскорт-агентство запретило Никите Кологривому пользоваться своими услугами

25 марта 2024, 18:27
Фото: atas.info

Популярное эскорт-агентство внесло Никиту Кологривого в черный список

Агентство решило оградить своих подопечных от зубов актера. Администрация считает, что кусать девушек можно только с их согласия.

Популярный российский агрегатор эскорт-услуг внес актера из Новосибирска Никиту Кологривого в черный список и запретил пользоваться своими услугами.

«Никите Кологривому запрещено пользоваться [агрегатором] из-за своего неадекватного поведения. Напомним, ранее актер укусил девушку-официантку. Эскортницам мы настоятельно рекомендуем отказаться от встреч с этим персонажем. Администрация напоминает, что кусать девушек можно исключительно с их согласия», — такое заявление появилось в официальном телеграм-канале сервиса 25 марта.
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Ранее сеть ресторанов Burger King заявила, что не будет обслуживать звезду сериала «Слово пацана» до тех пор, пока он не извинится. Также Евгений Гришковец убрал Кологривого из списка участников гала-концерта «Жванецкий», запланированного в Москве на 31 марта. Писателю и продюсеру мероприятия не понравились нелестные высказывания актера в адрес мэтров — Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

Сейчас 29-летний актер отбывает наказание — семь суток ареста за мелкое хулиганство, а именно он укусил девушку-хостес и подрался с двумя сотрудниками кальянной в Новосибирске в ночь на 19 марта. При этом прокурор просил посадить Кологривого на максимальные 15 суток.

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#Общество#Новосибирск#Запрет#Эскортницы#Никита Кологривый#Алёна Рогонова
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