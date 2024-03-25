Популярное эскорт-агентство запретило Никите Кологривому пользоваться своими услугами

Ранее сеть ресторанов Burger King заявила, что не будет обслуживать звезду сериала «Слово пацана» до тех пор, пока он не извинится. Также Евгений Гришковец убрал Кологривого из списка участников гала-концерта «Жванецкий», запланированного в Москве на 31 марта. Писателю и продюсеру мероприятия не понравились нелестные высказывания актера в адрес мэтров — Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.