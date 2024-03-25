Популярное эскорт-агентство запретило Никите Кологривому пользоваться своими услугами

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Популярный российский агрегатор эскорт-услуг внес актера из Новосибирска Никиту Кологривого в черный список и запретил пользоваться своими услугами.
«Никите Кологривому запрещено пользоваться [агрегатором] из-за своего неадекватного поведения. Напомним, ранее актер укусил девушку-официантку. Эскортницам мы настоятельно рекомендуем отказаться от встреч с этим персонажем. Администрация напоминает, что кусать девушек можно исключительно с их согласия», — такое заявление появилось в официальном телеграм-канале сервиса 25 марта.
Ранее сеть ресторанов Burger King заявила, что не будет обслуживать звезду сериала «Слово пацана» до тех пор, пока он не извинится. Также Евгений Гришковец убрал Кологривого из списка участников гала-концерта «Жванецкий», запланированного в Москве на 31 марта. Писателю и продюсеру мероприятия не понравились нелестные высказывания актера в адрес мэтров — Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.
Сейчас 29-летний актер отбывает наказание — семь суток ареста за мелкое хулиганство, а именно он укусил девушку-хостес и подрался с двумя сотрудниками кальянной в Новосибирске в ночь на 19 марта. При этом прокурор просил посадить Кологривого на максимальные 15 суток.