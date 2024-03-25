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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Новосибирске после подтопления баржи на Оби появилось пятно

Пятно появилось на Оби после подтопления баржи. Источник устанавливают

25 марта 2024, 11:33
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

В Новосибирске после подтопления баржи на Оби появилось пятно

В результате инцидента на поверхности воды образовалось пятно, сейчас оно локализовано. Источник загрязнения, причины и обстоятельства происшествия устанавливают.

25 марта около 15:00 в Ленинском районе Новосибирска в Яринском затоне реки Обь подтопило баржу, которая находится на зимнем отстое. На барже находятся еще два суда. В настоящий момент риска загрязнения водного объекта нет, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как уточнила Atas.info старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Евгения Чиханчина, в результате инцидента на поверхности воды образовалось пятно, сейчас оно локализовано. Источник загрязнения, причины и обстоятельства происшествия устанавливают. Сами суда были без груза.

«Специализированными службами принимаются меры к недопущению загрязнения водного объекта. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения природоохранного законодательства при отстое речных судов», — сказано в сообщении ведомства.
Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
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