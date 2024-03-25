Пятно появилось на Оби после подтопления баржи. Источник устанавливают

Как уточнила Atas.info старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Евгения Чиханчина, в результате инцидента на поверхности воды образовалось пятно, сейчас оно локализовано. Источник загрязнения, причины и обстоятельства происшествия устанавливают. Сами суда были без груза.