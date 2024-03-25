С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Кому и на сколько будут платить больше?

— Людям с I группой инвалидности и детям-инвалидам социальные пенсии проиндексируют до 18 559,82 рубля;

— По старости (с 70 лет и 60 лет), людям со II группой инвалидности, по потере кормильца, а также малочисленным народам Севера старше 50 и 55 лет — до 7 733,34 рубля;

— Люди с III группой инвалидности — до 6 573,38 рубля;

— Люди с инвалидностью II группы с детства и по потере обоих кормильцев — до 15 466,73 рубля.