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С 1 апреля новосибирцам проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Кому и на сколько будут платить больше?

25 марта 2024, 10:54
Фото: 1MI

С 1 апреля новосибирцам проиндексируют социальные пенсии

Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля. Индексация составит 7,5% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2023 год.

1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексируют на 7,5%, в соответствии с постановлением №262 правительства РФ от 5 марта 2024 года.

Кому проиндексируют пенсии

После 1 апреля социальные выплаты изменятся следующим образом:

— Людям с I группой инвалидности и детям-инвалидам социальные пенсии проиндексируют до 18 559,82 рубля;
— По старости (с 70 лет и 60 лет), людям со II группой инвалидности, по потере кормильца, а также малочисленным народам Севера старше 50 и 55 лет — до 7 733,34 рубля;
— Люди с III группой инвалидности — до 6 573,38 рубля;
— Люди с инвалидностью II группы с детства и по потере обоих кормильцев — до 15 466,73 рубля.

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Федеральные льготники

Поскольку размер социальной пенсии привязан к размеру выплат у федеральных льготников, выплаты также вырастут:

— У призывников, которые получили инвалидность во время службы — до 23 200,02 рубля;

— У детей погибших срочников — до 11 600,01—15 466,68 рубля;

— У ветеранов ВОВ с инвалидностью и блокадников — до 7 733,34—19 333,35 рубля;

— У граждан, получивших инвалидность из-за радиационной или техногенной катастрофы, — до 19 333,35 рубля;

— У летчиков-испытателей на пенсии — до 77 333,4—116 000,10 рубля.

Пенсионеры, которым в апреле исполнится 80 лет, начнут получать увеличенную пенсию. Фиксированную часть страховой пенсии увеличат в два раза — до 16 269,76 рубля.

Также в апреле ветеранов ВОВ, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, блокадников и детей войны ждут региональные единовременные выплаты.

Справка

Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год — 1 апреля. Социальные пенсии получают граждане РФ, у которых не хватает подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также социальные пенсии положены инвалидам и по потере кормильца. Индексация коснется более 4 млн россиян. На эти цели направят почти 37,5 млрд рублей.

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#Экономика#Новосибирск#Пенсия#СФР#Индексация пенсий#Социальные пенсии#Выплаты и пособия#Алёна Рогонова
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