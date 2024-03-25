Северное сияние увидели новосибирцы из-за магнитной бури

Полярное сияние было вызвано магнитной бурей, которая произошла на Земле. В сообществе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что из-за скорости солнечного ветра и напряженности магнитного поля сияние было видно в средних широтах РФ.