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Северное сияние

Северное сияние увидели новосибирцы из-за магнитной бури

25 марта 2024, 04:28
Фото: Андрей Никифоров/ВКонтакте
Северное сияние
В ночь на 25 марта жители Новосибирска смогли наблюдать полярное сияние, вызванное сильной магнитной бурей. Это явление было видно из-за скорости солнечного ветра и напряженности магнитного поля и произошло в средних широтах РФ.

В ночь с 24 на 25 марта жители Новосибирска смогли наблюдать полярное сияние. Андрей Никифоров, сотрудник Большого Новосибирского планетария имени Анны Кикиной, поделился кадрами этого явления в своих социальных сетях.

Полярное сияние было вызвано магнитной бурей, которая произошла на Земле. В сообществе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что из-за скорости солнечного ветра и напряженности магнитного поля сияние было видно в средних широтах РФ.

Фото: Медведев Максим/Вконтакте

Напомним, 25 марта 2024 года на Землю обрушилась сильная магнитная буря, что приведет к серии мощных атак на магнитосферу в ближайшие дни.

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#Новосибирск#Небо#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Северное сияние
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