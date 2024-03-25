Северное сияние увидели новосибирцы из-за магнитной бури

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В ночь с 24 на 25 марта жители Новосибирска смогли наблюдать полярное сияние. Андрей Никифоров, сотрудник Большого Новосибирского планетария имени Анны Кикиной, поделился кадрами этого явления в своих социальных сетях.
Полярное сияние было вызвано магнитной бурей, которая произошла на Земле. В сообществе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что из-за скорости солнечного ветра и напряженности магнитного поля сияние было видно в средних широтах РФ.
Напомним, 25 марта 2024 года на Землю обрушилась сильная магнитная буря, что приведет к серии мощных атак на магнитосферу в ближайшие дни.