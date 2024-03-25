Сколько стоит слетать в Турцию в 2024 году из Новосибирска: цены на самолет, отели

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Наплыв туристов в Турции наблюдается в купальный сезон — это июнь–август. В это время года температура воздуха доходит до +40 градусов. Поэтому летом отдых здесь самый дорогой.
Некоторые пляжи открываются уже в апреле–мае. Можно позагорать на побережье Средиземного и Эгейского морей.
Осенью туристы предпочитают просто гулять. Можно посетить в Стамбуле мечеть Сулеймание, где похоронены султан Сулейман (Великолепный), его жена Хюррем и их дочь Михримах, голубую мечеть, дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи. А также увлекательные экскурсии проводят в соборе Святой Софии, археологическом музее.
Еще приятно пройтись осенними вечерами по паркам и базарам в Стамбуле. Можно на денек съездить в Анталью, Измир или Перге, где потрясающие пейзажи, достопримечательности, развалины.
Отметим, Анталья и Бодрум считаются дорогими местами отдыха особенно летом. Бюджетное направление — Алания, Кемер.
Зимой цены на туры поднимаются из-за горнолыжного сезона в Турции. Также очень дорого справлять в этой стране Новый год.
Пляжный сезон завершается в ноябре — для туристов открывается сезон дешевого отдыха в Турции. Да, в море уже не поплавать, зато практически во всех отелях открываются бассейны с подогревом и хаммамы.
Можно гулять по пляжам и дышать морским воздухом. Развлечения и экскурсии тоже никто не отменял. Еще по водам Босфора можно прокатиться на катере.
Из Новосибирска в Стамбул можно улететь прямым рейсом. Ближайшая дата такого маршрута 29 марта 2024 года. Цена билета за 1 человека — 40 050 рублей авиакомпанией S7. С пересадкой в Москве будет дешевле — 33,5 тыс. руб. В Анталью из Толмачево с пересадкой в Москве можно улететь за 35 тысяч рублей. Это цены на перелет в одну сторону. Летом цены на авиабилеты начинаются от 40 тысяч рублей.
Судя по данным «Авиасейлс», самые дешевые рейсы из Новосибирска в Турцию будут в октябре и ноябре — от 18 000 рублей в одну сторону на 1 пассажира. Такие цены предлагают три авиакомпании, осуществляющие полеты в эту страну: S7, Аэрофлот, Эйр Астана.
«Сейчас самый бюджетный тур в турецкий город Сиде — от 120 000 рублей за 6 ночей на 1 человека. Летом будет примерно также, даже чуть дороже. В стоимость входит проживание в трехзвездочном отеле у побережья, завтрак и ужин, перелет, трансфер, страховка. Экскурсии оплачиваются отдельно», — рассказала Atas.info специалист по туризму Ольга Мезенцева.
По словам эксперта, выгоднее самостоятельно найти и снять квартиру в Турции. Так в Алании, Стамбуле на 7 суток сдаются квартиры от 40 000 рублей в 350 метрах от пляжа. Дешевле жилье в районах Фатих, Джихангир — от 30 000 рублей. Еще выгоднее найти хостел или подселиться к кому-нибудь из местных.
Но при таких условиях туристам придется тратиться на питание.
«На завтраки и ужины в прошлом году я тратила в среднем около 300 лир (это почти 1000 рублей), но питалась я очень скромно. Уличная еда, фастфуд, кебабы, шашлыки дороже стоят. На базарах можно торговаться. Лучше просто закупаться в супермаркетах, так дешевле. Но придется готовить, а в отпуске это делать не хочется, конечно. Экскурсии многие очень дешевые — от 1000 рублей, с гидом в районе 1500–2000рублей. Правда некоторые мечети задрали цены за вход из-за наплыва туристов — от 2500 рублей. Я успела потратить на культурное обогащение почти 10000 рублей, на еду — 15000 рублей, бывала в ресторанах», — рассказала о ценах в Стамбуле сибирячка Мария, отдыхавшая там осенью 2023 года.
Подведем итоги, отдыхать в Турции выгоднее в 2024 году осенью — в октябре и ноябре. Новосибирцам, купившим тур на 7 суток, отпуск обойдется минимум в 150000 рублей — это отель, трансфер, питание и экскурсии. Около 100 000 рублей необходимо иметь в кармане тем, кто запланировал самостоятельный отдых — сюда входит питание, билеты на самолет, экскурсии по 1–3 каждый день, аренда жилья.