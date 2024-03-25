Сколько стоит слетать в Турцию в 2024 году из Новосибирска: цены на самолет, отели

Из Новосибирска в Стамбул можно улететь прямым рейсом. Ближайшая дата такого маршрута 29 марта 2024 года. Цена билета за 1 человека — 40 050 рублей авиакомпанией S7. С пересадкой в Москве будет дешевле — 33,5 тыс. руб. В Анталью из Толмачево с пересадкой в Москве можно улететь за 35 тысяч рублей. Это цены на перелет в одну сторону. Летом цены на авиабилеты начинаются от 40 тысяч рублей.