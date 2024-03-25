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Published Сегодня, 02:52

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Updated Сегодня, 03:12

Как действовать во время теракта

Советы при терактах: что делать, если вы попали в заложники

25 марта 2024, 02:52
Фото: 1MI
Как действовать во время теракта

Новосибирские спасатели назвали инструкцию при терактах

Спасатели МАСС опубликовали рекомендации, полезные в случае теракта на публичных местах, таких как развлекательные заведения, гипермаркеты, аэропорты и вокзалы. Советы относятся к ситуациям, когда человек становится заложником, находит подозрительный предмет или оказывается рядом с местом стрельбы.

Если началась стрельба на улице, то рекомендуется найти ближайшее укрытие. Передвигайтесь зигзагами. Если нет возможности бежать, лягте на землю. Важно сообщить о теракте полиции при первой же возможности.

Если вы находитесь дома и стреляют по окнам, то не смотрите в окно — это опасно для жизни. В такой ситуации лучше всего находиться в ванной комнате. Но есть риск возгорания дома, поэтому, если это происходит, немедленно бегите на улицу.

При обнаружении подозрительного предмета эксперты рекомендуют не трогать его. Немедленно сообщите правоохранителям.

Если вы оказались в заложниках, лучше всего бежать, но при этом оценивать реальную вероятность спасения. Обезоруживать террористов без профессиональной подготовки не стоит. Во время удержания заложников, ведите себя тихо, не оказывайте сопротивление. Наибольшее количество людей гибнет при штурме. Главное правило в этой ситуации — лежать и не двигаться. Не поднимай оружие убитых террористов. Важно затаиться и ждать, пока все закончится.

Напомним, что 22 марта произошел теракт в подмосковном «Крокус сити холл». Согласно данным СКР, погибли 133 человека, более 152 пострадавших доставлены в больницы. В районе Брянской области было задержано четверо подозреваемых, которые, по данным правоохранительных органов, планировали уехать в Украину. Суд арестовал их до 22 мая.

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