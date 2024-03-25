Советы при терактах: что делать, если вы попали в заложники

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Если началась стрельба на улице, то рекомендуется найти ближайшее укрытие. Передвигайтесь зигзагами. Если нет возможности бежать, лягте на землю. Важно сообщить о теракте полиции при первой же возможности.
Если вы находитесь дома и стреляют по окнам, то не смотрите в окно — это опасно для жизни. В такой ситуации лучше всего находиться в ванной комнате. Но есть риск возгорания дома, поэтому, если это происходит, немедленно бегите на улицу.
При обнаружении подозрительного предмета эксперты рекомендуют не трогать его. Немедленно сообщите правоохранителям.
Если вы оказались в заложниках, лучше всего бежать, но при этом оценивать реальную вероятность спасения. Обезоруживать террористов без профессиональной подготовки не стоит. Во время удержания заложников, ведите себя тихо, не оказывайте сопротивление. Наибольшее количество людей гибнет при штурме. Главное правило в этой ситуации — лежать и не двигаться. Не поднимай оружие убитых террористов. Важно затаиться и ждать, пока все закончится.
Напомним, что 22 марта произошел теракт в подмосковном «Крокус сити холл». Согласно данным СКР, погибли 133 человека, более 152 пострадавших доставлены в больницы. В районе Брянской области было задержано четверо подозреваемых, которые, по данным правоохранительных органов, планировали уехать в Украину. Суд арестовал их до 22 мая.