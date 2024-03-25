Теракт на ТЭЦ-5: силовики проведут учения в Новосибирске после ЧП в «Крокусе»

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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После произошедших событий в «Крокус Сити Холл» будет проведена проверка готовности органов безопасности к действиям при возможной угрозе теракта. Учения по противодействию условному теракту проведут на новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе.
Мероприятие под названием «Молния» направлено на определение готовности силовиков, органов власти и руководства СГК к совместным действиям. В ходе учений планируется тренировка нейтрализации террористов, освобождения заложников, эвакуации сотрудников и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Учения состоятся во вторник, 26 марта. Никаких ограничений для жителей и транспорта не будет введено в связи с проведением мероприятия. Однако, силовики просят местных жителей соблюдать общественный порядок и не создавать помех для проведения учений.