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Учения пройдут завтра

Теракт на ТЭЦ-5: силовики проведут учения в Новосибирске после ЧП в «Крокусе»

25 марта 2024, 04:38
Фото: 1MI
Учения пройдут завтра
В Новосибирске на ТЭЦ-5 пройдут учения по пресечению условного теракта после событий в «Крокус Сити Холл», где проверят готовность к нейтрализации террористов, освобождению заложников и эвакуации сотрудников предприятия и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

После произошедших событий в «Крокус Сити Холл» будет проведена проверка готовности органов безопасности к действиям при возможной угрозе теракта. Учения по противодействию условному теракту проведут на новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе.

Мероприятие под названием «Молния» направлено на определение готовности силовиков, органов власти и руководства СГК к совместным действиям. В ходе учений планируется тренировка нейтрализации террористов, освобождения заложников, эвакуации сотрудников и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учения состоятся во вторник, 26 марта. Никаких ограничений для жителей и транспорта не будет введено в связи с проведением мероприятия. Однако, силовики просят местных жителей соблюдать общественный порядок и не создавать помех для проведения учений.

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