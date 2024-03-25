Топ-10 быстрых и вкусных рецептов на ужин, проверенных редакцией

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Ингредиенты: рис, рисовый уксус, соль. Для начинок: крабовое мясо, жареная индейка, майонез, творожный сыр, твердый сыр, соевый соус. Приготовление: варим обычный рис по инструкции на упаковке. Для первой начинки смешиваем крабовое мясо, майонез, сыр творожный, сыр твердый и немного соевого соуса и выкладываем начинку на рис. Для второй начинки можно выложить мясо, а сверху него майонез, сыр творожный, твердый, немного соевого соуса. Блюдо ставим в духовку на 15 минут на 180 градусов и в конце посыпаем кунжутом.
Ингредиенты: 300 г мягкого или брикетного творога, 3 яйца, 70г твердого тертого сыра, мука (количество муки зависит от влажности творога), щепотка соли, 0.5 ч.л разрыхлителя. Приготовление: смешиваем все ингредиенты, выпекаем хачапури на сковороде под крышкой с двух сторон на небольшом огне. Переворачиваем, когда низ хорошо подрумянится. Готовый хачапури можно смазать кусочком сливочного масла.
Ингредиенты: говядина 200г, варено-копченая грудинка 250г, 1 лук, соленые маринованные огурцы 2-3 шт, протёртые томаты 400г, охотничьи колбаски 2-3 шт, маслины, соль, перец. Приготовлениe: на растительном масле обжариваем мелконарезанную говядину 15 минут, добавляем копченую грудинку и обжариваем до румяности, добавляем мелконарезанный лук, все это обжариваем 5-10 минут, добавляем протертые томаты, маринованные огурцы и немного рассола от них, тушим 15 минут. Добавляем охотничье колбаски, тушим 5 минут, заливаем горячей водой и варим 25 минут, за 5 минут до готовности добавляем маслины, в конце добавляем соль и перец по вкусу Блюдо подавать с лимоном, сметаной, зеленью.
Ингредиенты: паста том-ям, сливки 10%, сливочный сыр, грибы, креветки/мясо по желанию. Приготовление: обжариваем грибы и мясо, добавляем сливки и тушим несколько минут. Затем добавляем пасту том-ям (количество по своему усмотрению), хорошо перемешиваем и в конце добавляем сливочный сыр.
Ингредиенты: 7 шт сосисок, 2-3 яиц, 1 ложка паприки, соль, 150 млн молока, 250г муки. Приготовлениe: сосиски делим пополам и втыкаем деревянные палочки. Разбиваем яйца, добавляем паприку, соль, молоко, и постепенно добавляем муку. Обмакиваем в этой смеси сосиски и обжариваем в большом количестве масла.
Ингредиенты: яйцо 4 шт, молоко 1 стакан, лук зеленый 2-3 перышка, петрушка 1 пучок, колбаса 50г, сыр 200г, соль и перец по вкусу, лаваш 150г, сливочное масло 5г. Приготовлениe: в миске смешиваем яйца, молоко, мелконарезанный зеленый лук, петрушку, колбасу режем кубиком и натертый сыр, солим и перчим. Нарезаем полосками лаваш и добавляем в миску. Все хорошо перемешиваем. Смазываем форму для выпекания, выкладываем туда нашу смесь, сверху посыпаем сыром и ставим в духовку на 25 минут при 180 градусов.
Ингредиенты: 2 крупные моркови, любая мука (примерно 3-4 столовых ложки), сыр, яйцо, специи по вкусу. Приготовление: трем морковь на крупной терке и добавляем 1 крупное яйцо (либо два маленьких), муку и специи. Затем трем сыр на мелкой терке и добавляем к моркови. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
Ингредиенты: гнезда макаронные, фарш по вкусу, шпинат, томаты в собственном соку, чеснок, оливковое масло, сыр. Приготовлениe: выкладываем на сковородку гнезда. Формируем шарики из фарша и выкладываем сверху. Делаем соус: измельчаем в блендере томаты в собственном соку, зелень, чеснок, оливковое масло и добавляем немного теплой воды. Заливаем гнезда ароматным соусом и выкладываем листья шпината. Накрываем крышкой и оставляем томиться до готовности. Посыпаем сверху тертым сыром.
Ингредиенты: морковь по-корейски, кукуруза, огурец, колбаса копченая, сухарики, майонез. Приготовлениe: С морковки и кукурузы сливаем сок через сито. Измельчаем огурец, колбасу и все перемешиваем, к ним добавляем кукурузу и корейскую морковку с майонезом. Сухарики добавляем в конце.
Ингредиенты: фарш говяжий 500г, яйцо 1 шт, мука 2 ст. л, копченая паприка ½ ч.л, лук репчатый 1 шт, морковь 1 шт, картофель 3-4 шт, сыр плавленный 2 ст. л, соль и перец, масло топленое 1 ст. л, вермишель или любая крупа. Приготовлениe: На топленом или сливочном масле обжариваем лук и морковь. Добавляем картофель и заливаем водой. Готовим фрикадельки: к фаршу добавляем яйцо, муку, соль и сформируем небольшие шарики. Доводим картофель до полуготовности и добавляем фрикадельки. По желанию можно добавить любую крупу или вермишель. С фрикадельками варим ещё минут 5 и добавляем плавленный сыр, через 1-2 минутки сыр полностью растворится и суп готов. Перед подачей посыпаем зеленью.
Ингредиенты: крабовые палочки 200г, сыр косичка 150-200г, яичные блины из 2 яиц, огурец 1 шт, кукуруза консервированная 1 банка, соль по вкусу, майонез, чеснок 1 зубчик. Приготовление: готовку начнем с яичных блинов. Нужно разбить яйца и взбить венчиком с щепоткой соли. Из двух яиц сделать 2 блинчика. Жарить на среднем огне около 2-3 минут с каждой стороны. Когда блинчики готовы, остается лишь нарезать все продукты соломкой и выложить в салатник, заправить майонезом и перемешать.