Топ-10 быстрых и вкусных рецептов на ужин, проверенных редакцией

Ингредиенты: рис, рисовый уксус, соль. Для начинок: крабовое мясо, жареная индейка, майонез, творожный сыр, твердый сыр, соевый соус. Приготовление: варим обычный рис по инструкции на упаковке. Для первой начинки смешиваем крабовое мясо, майонез, сыр творожный, сыр твердый и немного соевого соуса и выкладываем начинку на рис. Для второй начинки можно выложить мясо, а сверху него майонез, сыр творожный, твердый, немного соевого соуса. Блюдо ставим в духовку на 15 минут на 180 градусов и в конце посыпаем кунжутом.