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Published Сегодня, 12:37

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«Тойота Рав» сбила 14-летнюю девочку-подростка в Новосибирске

«Тойота Рав» сбила 14-летнюю девочку-подростка. Она переходила дорогу не по «зебре»

25 марта 2024, 12:37
Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

«Тойота Рав» сбила 14-летнюю девочку-подростка в Новосибирске

Девочка решила проигнорировать пешеходный переход, в результате ей потребовалась медицинская помощь.

25 марта в 14:14 в Дзержинском районе Новосибирска 34-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Рав» сбил 14-летнюю девочку-подростка. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.

В момент ДТП пешеход переходила проезжую часть напротив дома №31 на улице
Трикотажная вне зоны пешеходного перехода. Ее увезли в больницу.

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В ночь на 24 марта 39-летняя женщина-пешеход попала под колеса грузовика с полуприцепом и скончалась на месте. ДТП произошло в Чановском районе Новосибирской области на 1036 километре трассы Р-254 «Иртыш».

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Зебра#Алёна Рогонова#Госавтоинспекция#Девочка-подросток
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