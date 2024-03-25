«Тойота Рав» сбила 14-летнюю девочку-подростка. Она переходила дорогу не по «зебре»

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
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Updated Сегодня, 12:40
25 марта в 14:14 в Дзержинском районе Новосибирска 34-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Рав» сбил 14-летнюю девочку-подростка. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.
В момент ДТП пешеход переходила проезжую часть напротив дома №31 на улице
Трикотажная вне зоны пешеходного перехода. Ее увезли в больницу.
В ночь на 24 марта 39-летняя женщина-пешеход попала под колеса грузовика с полуприцепом и скончалась на месте. ДТП произошло в Чановском районе Новосибирской области на 1036 километре трассы Р-254 «Иртыш».