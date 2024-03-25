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В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников из ТРЦ «Голден Парк»

ТРЦ «Голден Парк» эвакуировали в Новосибирске — что произошло

25 марта 2024, 08:12
Фото: vk.com / goldenpark_nsk

В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников из ТРЦ «Голден Парк»

Эвакуация длилась 20 минут, это было плановое событие, о котором администрация ТРЦ была предупреждена на два дня.

Утром 25 марта в Калининском районе Новосибирска экстренно эвакуировали посетителей и персонал из ТРЦ «Голден Парк» на улице Курчатова. Как уточнили корреспонденту Atas.info в пресс-службе ГУ МЧС по региону, это было профилактическое плановое мероприятие.

«Администрацией ТРЦ проводится учебная тренировка по эвакуации», — сообщил представитель ведомства.

В администрации ТРЦ «Голден Парк» корреспонденту ответили, что эвакуация длилась с 10:30 до 10:50, это было плановое событие, о котором администрация и арендаторы были предупреждены за два дня.

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Днем 23 марта в Новосибирске эвакуировали посетителей и работников из торгового центра «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» и подожгли концертный зал.

На данный момент обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Продолжается опознание тел погибших. К настоящему времени опознано 68 тел.

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#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Эвакуация#Покупатели#Алёна Рогонова#Теракт в «Крокус Сити Холле»#ТРЦ
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