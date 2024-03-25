Участники ВФМ выразили поддержку и соболезнования России после теракта

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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Updated Сегодня, 01:24
Участники Международного фестиваля молодежи и представители Национальных подготовительных комитетов #МФМ2024 выразили свою поддержку России после трагического инцидента в «Крокус Сити Холле». Они активно отправляют письма и сообщения с соболезнованиями.
Представители молодежи из разных стран также запустили акцию #prayforrussia («Молимся за Россию»), чтобы выразить свою солидарность с российским народом. В социальных сетях можно найти посты с этим хештегом.
Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в военной одежде и без масок, они открыли огонь по людям на и бросали горящие шашки.
По последним данным Следственного комитета, жертвами стали 133 человека. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.