atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:22

Published Сегодня, 01:22

Modified Сегодня, 01:24

Updated Сегодня, 01:24

Все скорбят из-за трагедии в России

Участники ВФМ выразили поддержку и соболезнования России после теракта

25 марта 2024, 01:22
Фото: atas.info
Все скорбят из-за трагедии в России
Участники ВФМ начали акцию #prayforRussia в поддержку пострадавших в «Крокусе».

Участники Международного фестиваля молодежи и представители Национальных подготовительных комитетов #МФМ2024 выразили свою поддержку России после трагического инцидента в «Крокус Сити Холле». Они активно отправляют письма и сообщения с соболезнованиями.

Представители молодежи из разных стран также запустили акцию #prayforrussia («Молимся за Россию»), чтобы выразить свою солидарность с российским народом. В социальных сетях можно найти посты с этим хештегом.

Фото: ВФМ-2024 / WYF 2024

Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в военной одежде и без масок, они открыли огонь по людям на и бросали горящие шашки.

По последним данным Следственного комитета, жертвами стали 133 человека. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Новосибирская школьница посмеялась над терактом в Крокус Сити Холле
Узнать подробнее
Читайте также:
Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извиненияФСБ: задержаны подозреваемые в теракте в Crocus City HallНовосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Молодежь#Поддержка#Теракт#Эмилия Губарева#Соболезнования#Теракт в «Крокус Сити Холле»
Подпишитесь
У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске
Вчера, 20:40
Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извинения
Вчера, 05:21
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
НОВАТ представил «Чиполлино» вопреки трагедии в Crocus City Hall
23 марта, 10:07
Подростки засунули головой в унитаз ребенка в школе под Новосибирском
23 марта, 08:43
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"