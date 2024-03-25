В ИКИ РАН сообщили о мощнейшей за 20 лет магнитной буре

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В результате солнечной вспышки высшего уровня X, скорость солнечного ветра достигла 800 км/с. Плазменный выброс, раскаленный до 100 тысяч градусов, направился к Земле, пишет pravda.ru.
Этот поток плазмы вызвал значительные возмущения в магнитном поле Земли — до уровня G4, что является самым сильным за последние 20 лет, сравнимым только с событием 11 сентября 2005 года. Этот выброс заряженных частиц имеет неравномерную плотность, что создает нестабильность и может приводить к помехам в радиосвязи с космическими аппаратами.
Ученые предупреждают о возможности последующих активных событий на Солнце, однако окончательная стабилизация космической погоды ожидается не ранее конца этой недели.