Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Новосибирск доставили последний из 120 троллейбусов по контракту 2022 года. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр мэрии.
С 26 марта новые троллейбусы выйдут на маршрут № 10. В III и IV кварталах 2024 года троллейбусные маршруты планируют продлить в отдаленные районы города.
Новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом уже обслуживают пять маршрутов: №36, 29, 35, 8 и 5.
По словам замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, 49 троллейбусов приобретут в лизинга по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Запланирована покупка в лизинг еще 80 троллейбусов. Деньги выделят из городского и областного бюджетов.