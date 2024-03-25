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В Новосибирск доставили последний из 120 троллейбусов по контракту 2022 года

В Новосибирск доставили последний из 120 троллейбусов по контракту 2022 года

25 марта 2024, 11:08
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Согласно условиям контракта, 120 троллейбусов должны были поставить в Новосибирск из Белоруссии до конца 2023 года.

В Новосибирск доставили последний из 120 троллейбусов по контракту 2022 года. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр мэрии.

С 26 марта новые троллейбусы выйдут на маршрут № 10. В III и IV кварталах 2024 года троллейбусные маршруты планируют продлить в отдаленные районы города.

Новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом уже обслуживают пять маршрутов: №36, 29, 35, 8 и 5.

В Новосибирск доставят последних «рогатых» из 120 машин
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По словам замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, 49 троллейбусов приобретут в лизинга по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Запланирована покупка в лизинг еще 80 троллейбусов. Деньги выделят из городского и областного бюджетов.

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#Транспорт#Новосибирск#Контракт#Троллейбусы#Общественный транспорт#Алёна Рогонова
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