В Новосибирске ломают дома-памятники Алтайской железной дороги

По мнению активистов, разрешение на проведение «реконструкции» выдали в администрации Октябрьского района, в оперативном управлении которой находятся эти дома-памятники. Осенью прошлого года корреспонденту Atas.Info в мэрии сообщали, что власти рассматривают возможность восстановления домов за счет передачи в аренду инвесторам. Однако на тот момент бизнесменов, желающих вкладываться в реставрацию памятников, не было.