В Новосибирске ломают дома-памятники Алтайской железной дороги

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Работы, напоминающие реконструкцию, начались в домах № 142 и 144 по улице Якушева в Октябрьском районе Новосибирска. Кто это делает, неизвестно, никакого информационного щита не выставлено. Здания Алтайской железной дороги 1915 года постройки имеют статус объекта культурного наследия регионального значения и для проведения любых работ необходимо согласование проекта с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. А организация, выполняющая эти действия, должна иметь соответствующую лицензию.
О проведении строительных манипуляций госинспецию в известность никто не ставил, сообщили в ведомстве. По мнению сопредседателя регионального штаба «Культурного фронта России» Олега Викторовича, налицо признаки уголовного преступления, подпадающие под статью 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».
«Даже после того, как там произошел пожар, все оставшиеся деревянные стропила и другие части крыши все равно предмет охраны. Там исторические печи, дымоходы. Такое ощущение, что хотят оставить только стены и все на этом. Видимо, придется обращаться в Следственный комитет, чтобы остановить этот вандализм», — заявил Викторович.
Представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры уже написали заявления в полицию и прокуратуру. На текущий момент работы остановлены.
По мнению активистов, разрешение на проведение «реконструкции» выдали в администрации Октябрьского района, в оперативном управлении которой находятся эти дома-памятники. Осенью прошлого года корреспонденту Atas.Info в мэрии сообщали, что власти рассматривают возможность восстановления домов за счет передачи в аренду инвесторам. Однако на тот момент бизнесменов, желающих вкладываться в реставрацию памятников, не было.
Оперативно прокомментировать текущую ситуацию в муниципалитете не смогли. Редакция отправила официальный запрос о том, кто и на каком основании проводит строительные работы.
Комплекс зданий Алтайской железной дороги включает в себя четыре одноэтажных кирпичных дома, где ранее жили семьи железнодорожников — на Якушева, 142, 144, 148 и на улице Декабристов, 84, здание вокзала «Новосибирск-Южный», пакгауз и административное здание на Декабристов, 88а, и водонапорную башню на Коммунстроевской, 27. Сооружения были построены в период с 1912 по 1915 годы.
Статус объекта культурного наследия регионального значения весь комплекс получил весной 2023 года.
Годом ранее здания по Якушева 142 и 144 пострадали от пожара. К тому времени они уже были расселены и переведены в категорию нежилых строений.