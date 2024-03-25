В Новосибирске труп пенсионера лежал неделю — дом кишит тараканами

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Пенсионер проживал в муниципальной квартире на Киевской, 13. Спустя несколько дней после смерти соседи почувствовали неимоверный смрад, а по подъезду забегали тараканы.
Тревогу забила сибирячка Полина.
«Изначально приехали сотрудники МЧС, но без полиции квартиру не открывали. Позже дверь сломали, труп вынесли. Но смрад так и остался», — рассказала Полина precedent. tv.
Теперь соседям пенсионера придется проводить дезинфекцию, так как по квартире и подьезду бегают тараканы. Также нужно избавиться от запаха.