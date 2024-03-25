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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 12:16

Соседи больше недели жили вместе с трупом

В Новосибирске труп пенсионера лежал неделю — дом кишит тараканами

25 марта 2024, 11:51
Фото: precedent. tv
Соседи больше недели жили вместе с трупом

В Новосибирске труп пенсионера не забирали из квартиры неделю

В Новосибирске больше недели назад умер пенсионер. Его труп долгое время не могли забрать полиция и МЧС.

Пенсионер проживал в муниципальной квартире на Киевской, 13. Спустя несколько дней после смерти соседи почувствовали неимоверный смрад, а по подъезду забегали тараканы.

Тревогу забила сибирячка Полина.

«Изначально приехали сотрудники МЧС, но без полиции квартиру не открывали. Позже дверь сломали, труп вынесли. Но смрад так и остался», — рассказала Полина precedent. tv.

Теперь соседям пенсионера придется проводить дезинфекцию, так как по квартире и подьезду бегают тараканы. Также нужно избавиться от запаха.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Пенсионер#Антисанитария#Александр Ляхов
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