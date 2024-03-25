«Гадалке Маргарите» по имени Дмитрий дали 3,5 года строгача за мошенничество

Дмитрий Пащенко — из Кемеровской области. Он родился в цыганском таборе под Ленинск-Кузнецком. Позже он стал одеваться «цыганкой Маргаритой» и выманивать деньги. Ранее он уже «снял сглаз» с кемеровской продавщицы за 40 тысяч рублей. Тогда его нашли по камерам видеонаблюдения и возбудили уголовное дело. За мошенничество цыган получил 1,5 года условно.