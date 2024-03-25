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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Действия Дмитрия Пащенко классифицировали как мошенничество в особо крупном размере

«Гадалке Маргарите» по имени Дмитрий дали 3,5 года строгача за мошенничество

25 марта 2024, 12:53
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
Действия Дмитрия Пащенко классифицировали как мошенничество в особо крупном размере

В Новосибирске «экстрасенсу» дали 3,5 года строгого режима за мошенничество

За год Дмитрий Пащенко под предлогом помощи в отношениях выманил у женщины 5 млн рублей и ювелирку на 300 тысяч.

25 марта Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор лже-экстрасенсу, который обманул клиентку на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Действия Дмитрия Пащенко классифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Пащенко выманивал деньги у доверчивой женщины в течение года — с июля 2022 года по июнь 2023-го. «Экстрасенс» обещал помочь нормализовать отношения в семье. За свои услуги он взял с женщины 5 млн рублей и ювелирные изделия на сумму 300 тысяч рублей.

Суд назначил 3,5 года лишения свободы в колонии строго режима. В срок вошло время, проведенное под стражей с 28 июля 2023 года. Также суд постановил вернуть потерпевшей 5 млн рублей.

Кемеровский экстрасенс одевался «цыганкой Маргаритой» и выманивал деньги за привороты
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Дмитрий Пащенко — из Кемеровской области. Он родился в цыганском таборе под Ленинск-Кузнецком. Позже он стал одеваться «цыганкой Маргаритой» и выманивать деньги. Ранее он уже «снял сглаз» с кемеровской продавщицы за 40 тысяч рублей. Тогда его нашли по камерам видеонаблюдения и возбудили уголовное дело. За мошенничество цыган получил 1,5 года условно.

Затем он обманул молодую мать в одном из поселков области. Женщина лишилась кофеварки, постельного белья, ноутбука и денег. Тогда Пащенко дали срок в колонии-поселении, но ему удалось сбежать.

Перебравшись в Новосибирск, мужчина продолжил наживаться на доверчивых людях. Уже здесь «цыганка Маргарита» отсидела 3 года в колонии-поселении. Сейчас мошеннику предстоит провести 3,5 года в колонии строгого режима.

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