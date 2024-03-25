«Гадалке Маргарите» по имени Дмитрий дали 3,5 года строгача за мошенничество

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
25 марта Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор лже-экстрасенсу, который обманул клиентку на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области.
Действия Дмитрия Пащенко классифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Пащенко выманивал деньги у доверчивой женщины в течение года — с июля 2022 года по июнь 2023-го. «Экстрасенс» обещал помочь нормализовать отношения в семье. За свои услуги он взял с женщины 5 млн рублей и ювелирные изделия на сумму 300 тысяч рублей.
Суд назначил 3,5 года лишения свободы в колонии строго режима. В срок вошло время, проведенное под стражей с 28 июля 2023 года. Также суд постановил вернуть потерпевшей 5 млн рублей.
Дмитрий Пащенко — из Кемеровской области. Он родился в цыганском таборе под Ленинск-Кузнецком. Позже он стал одеваться «цыганкой Маргаритой» и выманивать деньги. Ранее он уже «снял сглаз» с кемеровской продавщицы за 40 тысяч рублей. Тогда его нашли по камерам видеонаблюдения и возбудили уголовное дело. За мошенничество цыган получил 1,5 года условно.
Затем он обманул молодую мать в одном из поселков области. Женщина лишилась кофеварки, постельного белья, ноутбука и денег. Тогда Пащенко дали срок в колонии-поселении, но ему удалось сбежать.
Перебравшись в Новосибирск, мужчина продолжил наживаться на доверчивых людях. Уже здесь «цыганка Маргарита» отсидела 3 года в колонии-поселении. Сейчас мошеннику предстоит провести 3,5 года в колонии строгого режима.