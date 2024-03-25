Жителям поселка Светлый продлят маршрут до Новосибирска

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Изменения коснутся 289-го автобусного маршрута. Согласно новому расписанию, его продлят) о улицы Французский квартал. Изначально он доезжал до остановочного пункта «Микрорайон Светлый».
Кроме того, Минтранс Новосибирской области опубликовал новую схему движения автобуса. Изменения вступят в силу 1 апреля.
Напомним, что в начале апреля произойдет индексация пенсий. Это коснется и новосибирских пенсионеров.