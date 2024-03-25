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Жителям поселка Светлый продлят маршрут

Жителям поселка Светлый продлят маршрут до Новосибирска

25 марта 2024, 13:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Жителям поселка Светлый продлят маршрут
Жителям поселка Светлый станет проще добираться до Новосибирска. Автобусный маршрут продлят на одну остановку.

Изменения коснутся 289-го автобусного маршрута. Согласно новому расписанию, его продлят) о улицы Французский квартал. Изначально он доезжал до остановочного пункта «Микрорайон Светлый».

Кроме того, Минтранс Новосибирской области опубликовал новую схему движения автобуса. Изменения вступят в силу 1 апреля.

Напомним, что в начале апреля произойдет индексация пенсий. Это коснется и новосибирских пенсионеров.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Маршрут#Автобус#Александр Ляхов#Минтранс
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