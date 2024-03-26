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Баржа затонула

Баржа затонула на Оби — на воде появились масленые пятна. Проводится проверка

26 марта 2024, 01:45
Фото: 1MI
Баржа затонула

В Новосибирске следователи начали проверку из-за затонувшей баржи на Оби

После затопления баржи на реке Обь в Новосибирске следователи начали проверку. После инцидента были обнаружены масляные пятна на поверхности воды.

В Новосибирске началось расследование после затопления баржи в Яринском затоне реки Обь. Согласно информации от Восточного МСУТ СК России, следователи проводят проверку по данному инциденту.

По данным следствия, находившаяся на зимнем хранении в Яринском затоне баржа, перевозившая груз из двух судов, потонула 25 марта. На поверхности воды были обнаружены пятна масла.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего инцидента и проводят проверку по статье о нарушении правил обращения с опасными для окружающей среды веществами.

Фото: Восточное МСУТ по транспорте СК РФ

Напомним, на реке Ичера в Иркутской области в ноябре прошлого года произошло ЧП с вездеходом-тягачом, в котором находился житель Новосибирской области Андрей С. Автомобиль провалился под лед, в результате инцидента погибли четыре человека, однако сибиряк сумел выжить. За выжившим в затонувшем вездеходе новосибирцем отправили вертолет.

За выжившим в затонувшем вездеходе новосибирцем отправили вертолет
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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Проверка#Эмилия Губарева#Следствие#Река Обь
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