Баржа затонула на Оби — на воде появились масленые пятна. Проводится проверка

Напомним, на реке Ичера в Иркутской области в ноябре прошлого года произошло ЧП с вездеходом-тягачом, в котором находился житель Новосибирской области Андрей С. Автомобиль провалился под лед, в результате инцидента погибли четыре человека, однако сибиряк сумел выжить. За выжившим в затонувшем вездеходе новосибирцем отправили вертолет.