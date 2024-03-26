Баржа затонула на Оби — на воде появились масленые пятна. Проводится проверка

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В Новосибирске началось расследование после затопления баржи в Яринском затоне реки Обь. Согласно информации от Восточного МСУТ СК России, следователи проводят проверку по данному инциденту.
По данным следствия, находившаяся на зимнем хранении в Яринском затоне баржа, перевозившая груз из двух судов, потонула 25 марта. На поверхности воды были обнаружены пятна масла.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего инцидента и проводят проверку по статье о нарушении правил обращения с опасными для окружающей среды веществами.
Напомним, на реке Ичера в Иркутской области в ноябре прошлого года произошло ЧП с вездеходом-тягачом, в котором находился житель Новосибирской области Андрей С. Автомобиль провалился под лед, в результате инцидента погибли четыре человека, однако сибиряк сумел выжить. За выжившим в затонувшем вездеходе новосибирцем отправили вертолет.