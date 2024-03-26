Более 47 тысяч новосибирцев проголосовали за благоустройство городских территорий

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В перечень территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» вошли восемь общественных пространств в каждом районе Новосибирска. По состоянию на утро 26 марта лидер голосования — набережная на улице Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе. За то, чтобы обновить набережную, высказались почти 10 тысяч горожан.
Проект реконструкции предусматривает позволит расширение набережной, строительство велодорожек и дорожек для прогулок, обустройство пирса и пляжа, установку скамеек и освещения.
«На самой набережной планируется сделать так называемые балконы — выступающие в море смотровые треугольные площадки. Они же смогут служить сценами для различных мероприятий. Планируется выдвинуть в море волнорезы — рай для рыбаков», — сообщили в мэрии.
Всего на несколько сотен голосов отстает от лидера проект благоустройства набережной на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе.
На высоком берегу планируется устройство променада с велодорожкой и экотропой, будет установлена парковая мебель, обустроены смотровые, детские и спортивные площадки, место для выгула собак. Так же планируют отремонтировать спуск к пристани.
Всего в голосовании участвуют восемь общественных пространств:
сквер им. М. И. Калинина в Дзержинском районе
сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе
в Центральном округе — Ельцовский парк
набережная на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе парк культуры и отдыха им. Кирова в Ленинском районе
территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе
парк культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе
набережная на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе.
Голосование стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Принять участие в нем может любой житель субъекта Российской Федерации старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги». Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно на сайте 54.gorodsreda.ru. Объект, набравший наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.