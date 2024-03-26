atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Благоустройство победившей территории начнется в 2025 году

Более 47 тысяч новосибирцев проголосовали за благоустройство городских территорий

26 марта 2024, 05:44
Фото: мэрия Новосибирска
Благоустройство победившей территории начнется в 2025 году

В Новосибирске за благоустройство по нацпроекту подано более 47 тысяч голосов

В Новосибирске продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Самыми активными участниками пока остаются жители Советского и Кировского районов

В перечень территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» вошли восемь общественных пространств в каждом районе Новосибирска. По состоянию на утро 26 марта лидер голосования — набережная на улице Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе. За то, чтобы обновить набережную, высказались почти 10 тысяч горожан.

Проект реконструкции предусматривает позволит расширение набережной, строительство велодорожек и дорожек для прогулок, обустройство пирса и пляжа, установку скамеек и освещения.

Набережную на ОбьГЭСе предлагают расширитьНабережную на ОбьГЭСе предлагают расширить
Набережную на ОбьГЭСе предлагают расширить
Фото: мэрия Новосибирска
«На самой набережной планируется сделать так называемые балконы — выступающие в море смотровые треугольные площадки. Они же смогут служить сценами для различных мероприятий. Планируется выдвинуть в море волнорезы — рай для рыбаков», — сообщили в мэрии.

Всего на несколько сотен голосов отстает от лидера проект благоустройства набережной на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе.

На высоком берегу планируется устройство променада с велодорожкой и экотропой, будет установлена парковая мебель, обустроены смотровые, детские и спортивные площадки, место для выгула собак. Так же планируют отремонтировать спуск к пристани.

Набережная в Кировском районе может изменитться до неузнаваемостиНабережная в Кировском районе может изменитться до неузнаваемости
Набережная в Кировском районе может изменитться до неузнаваемости
Фото: мэрия Новосибирска

Всего в голосовании участвуют восемь общественных пространств:

сквер им. М. И. Калинина в Дзержинском районе

сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе

в Центральном округе — Ельцовский парк

набережная на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе парк культуры и отдыха им. Кирова в Ленинском районе

территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе

парк культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе

набережная на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе.

Голосование стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Принять участие в нем может любой житель субъекта Российской Федерации старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги». Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно на сайте 54.gorodsreda.ru. Объект, набравший наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.

Читайте также:
О проектах благоустройства общественных пространств рассказали в мэрии НовосибирскаКак выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фотоПлощадки, амфитеатр: что будет с новосибирским Инюшенским бором после благоустройства
#Новосибирск#Мэрия#Благоустройство#Голосование#Нацпроект
Подпишитесь
«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
Вчера, 09:21
Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье
Вчера, 06:36
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист
Вчера, 05:04
Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»
Вчера, 08:45
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"