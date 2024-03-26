Более 47 тысяч новосибирцев проголосовали за благоустройство городских территорий

В перечень территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» вошли восемь общественных пространств в каждом районе Новосибирска. По состоянию на утро 26 марта лидер голосования — набережная на улице Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе. За то, чтобы обновить набережную, высказались почти 10 тысяч горожан.