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Более пяти тысяч жителей Тулы отдыхают в весенних детских лагерях

26 марта 2024, 16:10
В Туле в данный момент проходит весенняя оздоровительная кампания, которая продлится до 2 апреля. В рамках этой кампании открыто 71 детский лагерь на базе школ города. Более пяти тысяч молодых жителей Тулы сейчас отдыхают и проводят время в этих лагерях.

Организаторы предусмотрели различные мероприятия для детей, направленные на развитие любви к Родине, сохранение культурных ценностей, уважение семейных норм и безопасное поведение в быту и в сети, здоровый образ жизни, бережное отношение к природе, а также расширение кругозора и развитие талантов, пишет tsn24.ru.

Кроме того, есть загородный оздоровительный лагерь «Берёзка», смена в котором завершится 31 марта. В настоящее время там находится более 100 человек, которые отдыхают и проводят время на природе.

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