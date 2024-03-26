Более пяти тысяч жителей Тулы отдыхают в весенних детских лагерях

В Туле в данный момент проходит весенняя оздоровительная кампания, которая продлится до 2 апреля. В рамках этой кампании открыто 71 детский лагерь на базе школ города. Более пяти тысяч молодых жителей Тулы сейчас отдыхают и проводят время в этих лагерях.