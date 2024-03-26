Более пяти тысяч жителей Тулы отдыхают в весенних детских лагерях

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Организаторы предусмотрели различные мероприятия для детей, направленные на развитие любви к Родине, сохранение культурных ценностей, уважение семейных норм и безопасное поведение в быту и в сети, здоровый образ жизни, бережное отношение к природе, а также расширение кругозора и развитие талантов, пишет tsn24.ru.
Кроме того, есть загородный оздоровительный лагерь «Берёзка», смена в котором завершится 31 марта. В настоящее время там находится более 100 человек, которые отдыхают и проводят время на природе.