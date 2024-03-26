Бывшего гендиректора завода «Тяжстанкогидропресс» отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
Modified Сегодня, 02:04
Updated Сегодня, 02:04
В Новосибирске был арестован бывший глава завода «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин. Он будет находиться под стражей до 24 мая 2024 года. Информацию о задержании сообщили в Кировском районном суде после того, как возникли сомнения в соблюдении меры пресечения.
Напомним, что в августе 2023 года в отношении Степакина был установлен запрет на определенные действия, включая использование мобильного телефона и доступ к интернету. Предполагается, что он нарушил одно из условий. На судебном заседании адвокат и сам подсудимый выразили свое недовольство изменением меры пресечения на заключение под стражу.
Степакину предъявляют обвинения в совершении преднамеренного банкротства, присвоении средств, мошенничестве и легализации денежных средств.
Отметим, что больше года назад в отношении бывших руководителей ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского и Николая Степакина возбудили уголовное дело о краже средств предприятия на сумму свыше 200 млн рублей. Правоохранители арестовали имущество обвиняемых на более чем 750 млн рублей. Арановский и Степакин не признали свою вину. Иск был подан действующим руководителем «Тяжстанкогидропресса» Амиром Мифтаховым. В новой должности он обвинил предыдущее руководство в незаконном присвоении имущества и мошенничестве.