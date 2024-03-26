Бывшего гендиректора завода «Тяжстанкогидропресс» отправили в СИЗО

Отметим, что больше года назад в отношении бывших руководителей ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского и Николая Степакина возбудили уголовное дело о краже средств предприятия на сумму свыше 200 млн рублей. Правоохранители арестовали имущество обвиняемых на более чем 750 млн рублей. Арановский и Степакин не признали свою вину. Иск был подан действующим руководителем «Тяжстанкогидропресса» Амиром Мифтаховым. В новой должности он обвинил предыдущее руководство в незаконном присвоении имущества и мошенничестве.