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Топ-менеджер в СИЗО

Бывшего гендиректора завода «Тяжстанкогидропресс» отправили в СИЗО

26 марта 2024, 01:34
Фото: Управление Судебного департамента в НСО
Топ-менеджер в СИЗО
Бывшего генерального директора завода «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина отправили в СИЗО в Новосибирске практически до конца мая. Его обвиняют по нескольким статьям.

В Новосибирске был арестован бывший глава завода «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин. Он будет находиться под стражей до 24 мая 2024 года. Информацию о задержании сообщили в Кировском районном суде после того, как возникли сомнения в соблюдении меры пресечения.

Напомним, что в августе 2023 года в отношении Степакина был установлен запрет на определенные действия, включая использование мобильного телефона и доступ к интернету. Предполагается, что он нарушил одно из условий. На судебном заседании адвокат и сам подсудимый выразили свое недовольство изменением меры пресечения на заключение под стражу.

Степакину предъявляют обвинения в совершении преднамеренного банкротства, присвоении средств, мошенничестве и легализации денежных средств.

Отметим, что больше года назад в отношении бывших руководителей ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского и Николая Степакина возбудили уголовное дело о краже средств предприятия на сумму свыше 200 млн рублей. Правоохранители арестовали имущество обвиняемых на более чем 750 млн рублей. Арановский и Степакин не признали свою вину. Иск был подан действующим руководителем «Тяжстанкогидропресса» Амиром Мифтаховым. В новой должности он обвинил предыдущее руководство в незаконном присвоении имущества и мошенничестве.

Бывшему директору «Тяжстанкогидропресса» не удалось взыскать с завода 90 млн рублей
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#Криминал#Новосибирск#Суд#Преступление#Мошенничество#Тяжстанкогидропресс#Эмилия Губарева
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