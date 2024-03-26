Девятилетняя девочка в малиновых штанах и белых сапогах пропала в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Ангелине Яковлевой девять лет. Она исчезла в Ленинском районе города. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», школьница не вернулась с прогулки 25 марта.
Приметы ребенка: рост 135 см, нормальное телосложение, русые волосы, зелено-голубые глаза. Была одета в разноцветную куртку с рисунками листьев, малиновые штаны, белые сапоги, серую шапку.
Если вы располагаете любой информацией о местонахождении девочки, просьба сообщить по следующим телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
Напомним, ранее 14-летнего подростка шестой день ищут в Новосибирске. Владислава Кузнецова последний раз видели 19 марта в Дзержинском районе.